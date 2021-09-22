النجمة 23 تزين «سلة الشارقة» قبل «عربية الأسكندرية»

علي معالي (البطائح)

حقق فريق الشارقة لكرة السلة اللقب رقم 23 في مشواره مع اللعبة، وعانق كأس الاتحاد بالتفوق على فريق البطائح 82- 77 في النهائي على صالة نادي البطائح، ليبدأ الملك الشرقاوي الموسم الجديد بأول لقب، وذلك قبل سفر الفريق إلى مدينة الاسكندرية رفقه أيضاً نادي البطائح للمشاركة في بطولة الأندية العربية، التي تقام خلال الفترة من 29 من الشهر الجاري حتى التاسع من الشهر المقبل.

قام بتتويج البطل والوصيف كل من عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي واللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة. وبهذا اللقب يضيف الملك إنجازاً جديداً يصل إلى الرقم 23 من البطولات منها 6 ألقاب في آخر 3 مواسم، والألقاب الـ 23 تشمل 7 للدوري و9 مرات لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، و(2) كأس السوبر الإماراتي، ولقب واحد لكأس الاتحاد المفتوحة، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، والبطولة العربية للأندية، بالإضافة إلى لقبين في كأس الأندية الخليجية الأبطال.

كاد فريق البطائح أن يحقق المفاجأة بعد الأداء المتميز في الربع الأول الذي انتهى لصالحه 25- 18، ولكن الملك الشرقاوي تقدم في الربع الثاني 23- 11، وكان المستوى متقارباً للغاية في الربعين الثالث والرابع 22- 23، و19- 17 للشارقة، ونجح إمام عبد البديع (ميشو) مدرب البطائح في أن يكون نداً قوياً طوال المباراة ضد المدرب المخضرم عبدالحميد إبراهيم، وكانت خبرات لاعبي الشارقة حاسمة في الدقائق الأخيرة من المواجهة التي جاءت ممتعة.

وهذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها صالح البطائح نهائي للرجال، وخرج النهائي والتتويج بشكل لائق تماماً مع أولى بطولات الموسم الرياضي في اللعبة.