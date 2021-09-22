نصف ماراثون رأس الخيمة يعود من جديد 18 فبراير

رأس الخيمة (الاتحاد)

تستعد إمارة رأس الخيمة لاستضافة أفضل الرياضيين العالميين، إلى جانب الهواة والمقيمين والسياح القادمين من مختلف أرجاء العالم، في النسخة الخامسة عشرة من أسرع نصف ماراثون في العالم الذي ينطلق الجمعة 18 فبراير 2022، وتقرر فتح باب التسجيل أكتوبر المقبل، ويقام الحدث في جزيرة المرجان، ويتضمن أربع فئات محددة وهي: نصف ماراثون، ونصف ماراثون تتابع للفرق ضمن مسافات 2 كم و5كم و1 كم.

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أفضل العدائين في العالم من مختلف الأعمار والقدرات، بما يتضمنه من فعاليات متنوعة ومميزة، وذلك بهدف جذب عشاق الرياضة من الشباب، وتشجيع المجتمع على نطاق أوسع للخروج وممارسة الأنشطة في الهواء الطلق. وفي تعليق له، قال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «تأكيداً على حالة التعافي والازدهار التي تشهدهما الإمارة، يسعدنا أن نرحب بعودة مجموعة مذهلة من نخبة الرياضيين، إلى جانب المقيمين والزائرين القادمين من جميع أنحاء العالم، للمشاركة في سباق نصف ماراثون رأس الخيمة الذي يقام خلال فبراير 2022. ومع وصول الحدث إلى النسخة الخامسة عشرة، فقد أصبح سباق نصف ماراثون رأس الخيمة أحد أكثر الأحداث المرتقبة ضمن جدول الفعاليات الرياضية، حيث إنه يشكل إضافة بالغة الأهمية إلى مجموعة واسعة من الأحداث الرياضية ذات المستوى العالمي التي تستضيفها الإمارة. نتطلع إلى استعراض مناظرنا الطبيعية المذهلة للمشاركين والجمهور، أثناء استمتاعهم بأسرع نصف ماراثون في العالم».

بدورها قالت ميشيل نابولي، الرئيس التنفيذي لشركة RCS Sports and Events: «يسعدنا أن نعلن عن موعد إقامة سباق نصف ماراثون رأس الخيمة الشهير لعام 2022. ومرة أخرى، نؤكد أنه لشرف كبير بالنسبة لنا أن نتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في إقامة هذا السباق الرائع الذي يعود إلى جزيرة المرجان يوم 18 فبراير 2022. ولا شك أن سباق نصف ماراثون رأس الخيمة شهد تطوراً بالغاً ليصل إلى مستويات فائقة، حيث اكتسبت كل نسخة اهتماماً هائلاً على المستويين الإقليمي والدولي، ونحن بانتظار حضور المشاركين للانضمام إلينا في الحدث المرتقب لعام 2022. نتطلع للإعلان عن عروضنا الجديدة كلياً للعدائين في وقت قريب، والترحيب بالمجموعة الرائعة من الرياضيين. كما أننا نؤكد للجميع أن سباق نصف ماراثون رأس الخيمة سيمنحهم تجربة لا تُنسى».