نجوم فريق أبوظبي البحري: إكسبو دبي 2020 ملتقى العالم

أبوظبي (الاتحاد)

سجل أعضاء فريق أبوظبي للزوارق السريعة تهنئتهم ومباركتهم مع تبقي أيام قليلة على انطلاق إكسبو دبي 2020 الذي يعد أضخم وأكبر حدث على مستوى العالم، والذي من المنتظر أن يحصد ملايين الزوار من جميع الدول والقارات ليكونوا في ضيافة الإمارات طوال الأشهر المقبلة.

وعبر نجم زوارق الفورمولا-1 ثاني القمزي عن السعادة الكبيرة باحتضان الإمارات لمثل هذا الحدث التاريخي والذي سيكون له صيت وحضور عالمي كبير وقال: نحن سعداء دوماً في دولة الإمارات، والسعادة مضاعفة هذه الأيام، مثل هذا الحدث يعكس بكل تأكيد المكانة الراقية للإنسان في الإمارات والتقدم الثقافي الكبير للوطن المعطاء.

من جهته، هنأ راشد القمزي بطل زوارق الفورمولا2 على استضافة الإمارات وإمارة دبي لإكسبو 2020، مؤكداً أن الفخر هو عنوان لكل مواطن ومقيم بأن تصبح الإمارات حاضنة لأفضل حدث للابتكارات والإبداع والتقدم الإنساني والثقافي، وقال: نعيش مع دولتنا الفرحة هذه الأيام، وفخورون بأن يكون العالم في ضيافة دبي في الأشهر القادمة.

وأكد راشد الملا بطل الدراجات المائية أن اسم الإمارات أصبح مقترناً بالنجاح والتفوق، وقبل كل شيء الحفاظ على هيبة وكرامة الإنسان بكل المقاييس، وقال: في إكسبو سيكون لنا ذكريات جديدة ونجاحات تسجل للوطن، قلما نشهد مثل الإمارات في تسجيل السبق من أجل الإنسان والهوية التي تقترن دوماً بالتفوق، نقول للعالم مرحباً بكم في الإمارات وفي دبي، ونقول لأنفسنا مبروك النجاح الذي سجله الحدث التاريخي قبل أن يبدأ.