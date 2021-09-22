«القاتل كريستيانو» ملك السرعة في «البريميرليج»

أنور إبراهيم (القاهرة)

لم ينته النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، بعد، بل على العكس، يواصل أرقامه القياسية التي تثبت جدارته الفنية والبدنية رغم سنه الكبيرة (36 سنة)، فلم تعد هذه السن تؤثر على مستواه وتألقه مع ناديه الجديد القديم، حيث سجل 4 أهداف في آخر ثلاث مباريات لعبها على التوالي مع الشياطين الحمر ضد نيوكاسل وويستهام في الدوري «البريميرليج» وأمام يونج بويز السويسري في الجولة الأولى لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال «الشامبيونزليج»، ما جعله في أفضل فورمة وجاهزية منذ عودته إلى أولد ترافورد.

وفي آخر مباراة أمام ويستهام، أثبت «الدون» أنه مازال يحتفظ بسرعة ولياقة السنوات الخوالي عندما كان شاباً صغيراً في بدايته مع اليونايتد، إذ بلغت سرعته في أحد الانطلاقات خلال هذه المباراة، 5و32 كم/ ساعة، لينهي المباراة وهو حامل للقب أسرع لاعب على أرض الملعب، متقدماً على لاعبين آخرين شباب يتميزون بالسرعة مثل زميله في الفريق آرون - وان بيساكا (23سنة) وجارود بوين (24سنة) لاعب ويستهام.

هذا الإنجاز الجديد لرونالدو، دفع النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني إلى الإشادة به أمام الصحفيين ووكالات الأنباء وشبكات الإذاعة والتليفزيون، ووصفه بأنه رجل اللحظات الكبرى، وبأنه قاتل لا يرحم وكشف مستوى لعب الآخرين.

جدير بالذكر أنه بفضل إسهامات رونالدو، حافظ مانشستر يونايتد على صدارة الدوري الإنجليزي «البريميرليج» بعد الجولة الخامسة، برصيد 13 نقطة وبالتساوي مع تشيلسي وليفربول، كما أن الشياطين الحمر رفع رقمه المميز بعدم الهزيمة خارج الأرض في الدوري، إلى 29 مباراة.