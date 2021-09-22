لابورتا لجماهير البارسا: حاولوا أن تكونوا هادئين!

أنور إبراهيم (القاهرة)

نشر خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني رسالة فيديو جديدة موجهة إلى جماهير البارسا التي تعشق النادي وتتمنى عودته السريعة إلى سابق عهده من الانتصارات والبطولات والألقاب، قال فيها: صباح الخير جماهير برشلونة.. إنني أطالبكم بالاستمرار في مساندة الفريق ودعمه خلال المرحلة المقبلة، لأنه في أمس الحاجة إلى دعمكم وتشجيعكم، وتعلمون إنه يدين لكم بالعرفان دائماً.

وأضاف قائلاً: لا يخفى عليكم أننا نمر بفترة صعبة، وتلك هي اللحظة المناسبة التي ينبغي أن تقفوا فيه إلى جانبنا. وتابع قائلاً: في مباراة قادش المقبلة (غداً الخميس) يمكنكم أن تثقوا في أن الفريق سيسعى بكل ما أوتي من قوة لتحقيق الفوز.. أنا لا أعرف ما الذي سيحدث خلال المباراة على وجه التحديد، ولكن أياً كان الأمر، عليكم ألا تتخلوا عن مساندة الفريق وتشجيعه، في المباراة التالية أمام ليفانتي، والتي تعقب مباراة قادش. وعلق قائلاً: جماهير برشلونة العظيمة.. الفريق بحاجة ماسة إليكم وإلى دعمكم، حاولوا أن تكونوا هادئين، ونحن نعرف ما ينبغي علينا عمله وسنعمله.

وتلك هي ثالث رسالة فيديو يبعث بها لابورتا إلى الجماهير، وهي الثانية منذ الهزيمة المذلة (صفر/3) في الكامب نو من فريق بايرن ميونيخ الألماني في الجولة الأولى لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال «الشامبيونزليج». ولم يظهر لابورتا خلال رسالته أي دعم أو مساندة للهولندي كومان، ولم يذكر اسمه على الإطلاق خلال الفيديو.

وكانت بعض المصادرالصحفية الإسبانية أشارت إلى أن بقاء كومان على رأس القيادة الفنية للفريق مرهون بفوزه في مباراة قادش، وأن إدارة البارسا تفاضل بالفعل بين أكثر من مدرب لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، إذا ما استمرت النتائج في التراجع.

ومن بين الأسماء المطروحة، نجم الفريق وأسطورته تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي للسد القطري، وروبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا، كما ترددت أسماء الإيطالي أنطوني كونتي ومواطنه أندريا بيرلو، وفقاً لما ذكرته مصادر إيطالية.