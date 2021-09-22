صاحب «الحذاء الذهبي» لا يخشى منافسة «هالاند»

أنور إبراهيم (القاهرة)

اشتعلت المنافسة مبكراً بين البولندي روبرت ليفاندوفسكي (33سنة) مهاجم بايرن ميونيخ والنرويجي الشاب إيرلينج هالاند (21سنة) لاعب بروسيا دورتموند، على صدارة ترتيب الهدافين في الدوري الألماني «البوندسليجا»، وقد تمتد المنافسة بينهما أيضاً على المستوى الأوروبي لنيل شرف الحصول على لقب الحذاء الذهبي.

وفي لقاء مع الصحفيين الألمان بمناسبة استلامه جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي عن الموسم الماضي، قال ليفاندوفسكي بثقة: أدرك تماماً أنني من أفضل اللاعبين في مركزي كمهاجم هداف، ولست بحاجة إلى أن أثبت قدراتي في بطولة دوري أخرى، مشيراً إلى قدرته على أن ينافس أفضل المهاجمين في الدوريات الأوروبية الأخرى، في بطولة دوري الأبطال «الشامبيونزليج».

وأضاف قائلاً: كل تركيزي ينصب على خدمة فريقي ولا أفكر في الانتقال إلى أي نادٍ آخر، ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان يساوره القلق لتقدمه في السن، وما يصاحب ذلك من احتمال تراجع مستواه، قال ليفاندوفسكي: أنا على استعداد للبقاء بمستواي الحالي لسنوات قادمة.

وعن المنافسة بينه وإيرلينج هالاند على لقب هداف البوندسليجا، قال: لست منزعجاً من هذه المنافسة، فأنا حاضر بقوة وسأبقى حاضراً لفترة طويلة. واختتم ليفاندوفسكي كلامه بقوله: ما زالت شهيتي مفتوحة لتسجيل الأهداف، وسأضيف الكثير منها في قادم المباريات.