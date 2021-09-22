إسنسيو.. «التاسع» يرفض الرحيل عن «الملكي» !!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يمر ماركو إسنسيو لاعب ريال مدريد الإسباني بفترة صعبة منذ بداية الموسم، حيث لم يلعب سوى 12 دقيقة فقط في آخر 3 مباريات، منها 11 دقيقة أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني «الليجا» ودقيقة واحدة أمام إنترميلان الإيطالي في الجولة الأولى لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال «الشامبيونزليج».

ولا يظهر في الأفق ما يعكس إمكانية تحسن وضعه في ترتيب اللاعبين الذين يحتاجهم الفريق في المباريات، حيث يأتي «التاسع» في الترتيب بعد كريم بنزيمة وفينسيوس وهازارد ورودريجو وجاريث بيل (المصاب) ولوكاس فاسكيز.. كل هؤلاء قبله، بل إن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عندما فكر في إشراك لاعب مبدع في خط الوسط خلال مباراة فالينسيا الأخيرة في الليجا، لم يفكر مطلقاً في إسنسيو، وإنما اتجه تفكيره فوراً إلى الفرنسي كامافينجا ثم إيسكو.

وتلقى إسنسيو عدة عروض خلال الصيف، وتحديداً من توتنهام الإنجليزي وإيه سي ميلان الإيطالي، بل إن السبيرز عرض عليه راتباً مغرياً، غير أنه تمسك بالبقاء مع النادي الملكي لكونه مصمماً على النجاح مع هذا الفريق.

وصرح إسنسيو لصحيفة ماركا بقوله: تحدثت مع كارلو المدير الفني وقال لي أشياء إيجابية، وأعلم جيداً أنه يمكنني أن أتعلم منه الكثير لأن لديه خبرة كبيرة، ومن المؤكد أنني سوف أستفيد من نصائحه.جدير بالذكرأن إسينسيو المولود 21 يناير1996(25 سنة) بدأ مسيرته الاحترافية في نادي ريال مايوركا، ومنه إلى ريال مدريد في 2014، الذي أعاره إلى ناديه السابق لمدة موسم واحد، ثم أعاره لنادي إسبانيول موسماً آخر، ليعود بعدها إلى الملكي مرة أخرى ليقدم موسماً رائعاً، قبل أن يصاب إصابة خطيرة أبعدته عن الملاعب لمدة تقترب من الموسم الكامل، ليعود بعدها من دون أن يتمكن من استعادة مستواه العالي الذي بدأ به مع الميرينجي.