يوفنتوس يحقق في إساءات عنصرية ضد حارس ميلان

روما (أ ف ب)

فتح يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم تحقيقاً بشأن مزاعم حول توجيه إساءات عنصرية لحارس ميلان الفرنسي مايك مينيان قبيل انطلاق المباراة بينهما وانتهت بالتعادل 1-1 في المرحلة الرابعة من الدوري المحلي، بحسب ما أكدّ فريق «السيدة العجوز» اليوم الثلاثاء.

وانتشر شريط مصور على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلاله مشجّع يوجّه إهانات عنصرية إلى حارس فريق «اللومباردي» خلال فترة الإحماء على ملعب «أليانز ستاديوم».

وقالت متحدثة باسم يوفنتوس إنّ النادي يعمل لتحديد هوية الشخص الذي وجّه الإساءة إلى مينيان. وذكر تقرير صحفي إيطالي أنّ الاتحاد المحلي للعبة يدرس فتح تحقيقه الخاص بشأن الحادثة، وهي الحادثة الثانية المتعلقة بإساءات عنصرية في الـ«سيري إ» منذ عودة الجماهير إلى المدرجات بسعة تصل إلى 50% من القدرة الاستيعابية مع انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وكان الاتحاد الإيطالي فتح الجمعة تحقيقاً بشأن هتافات عنصرية وجهها مشجعو لاتسيو بحق لاعب وسط ميلان الفرنسي تييمويه باكايوكو في وقت سابق من الشهر الحالي.

وذكر الاتحاد في بيان أن المدّعين العامين يدققون بلقطات فيديو من فوز ميلان 2-0 على نادي العاصمة في ملعب «سان سيرو» في المرحلة الثالثة، بعد أن كشف باكايوكو وناديه أنه تعرض لسوء المعاملة.