مدرب الريال يتعاطف مع مدرب برشلونة!

مدريد (د ب أ)

أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد عن تعاطفه مع الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة بعد البداية الباهتة للفريق في الموسم الحالي من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاءت تصريحات أنشيلوتي قبيل مباراة فريقه أمام ريال مايوركا غداً الأربعاء بالدوري الإسباني، وهي المباراة التي تأتي بعد فوز النادي الملكي على فالنسيا 2-1 بهدفين سجلهما الفريق في آخر ثلاث دقائق ليحافظ على مسيرته الخالية من الهزائم بالدوري على مدار 23 مباراة متتالية.

وعلى النقيض، فاز برشلونة مرتين فقط في الموسم الحالي من الدوري الإسباني، وتعادل في مباراته الأخيرة مع غرناطة بهدف لمثله أمس الاثنين. وذكرت تقارير صحفية في إسبانيا اليوم الثلاثاء أن إدارة برشلونة تدرس إقالة كومان والاستعانة بخدمات روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا.

ولكن أنشيلوتي أكد أن الفرق تمر دائما بفترات صعبة، بما في ذلك فريقه رغم حصد 13 نقطة من أول خمس مباريات بالدوري هذا الموسم.

وقال أنشيلوتي رداً على الصعوبات التي تواجه كومان: دائماً توجد مشاكل، الآن كل الأمور تسير بشكل جيد معنا، ولكن بالتأكيد المشاكل ستأتينا.

وأضاف: المدرب ينبغي أن يركز على حل المشاكل عندما تأتي، إذا تمكنا من الحفاظ على هذا الأداء وبالإمكانات التي يمتلكها الفريق فإننا سنتقدم للأمام، الروح كانت العنصر الأهم مؤخراً لأننا نقاتل دائماً حتى النهاية.

وختم بالقول: الانتصارات تأتي أولاً، لكن إذا لعبت بشكل جيد تكون فرصتك أفضل في الفوز، غير أنه ما الذي يعنيه اللعب بشكل جيد؟ بالنسبة لي المفتاح هو التوازن، اللعب جيداً، سواء في وجود الكرة أو عدم وجودها.