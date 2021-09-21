السعودية جاهزة لاحتضان بطولتي غرب آسيا

معتصم عبدالله (دبي)

كشف اتحاد غرب آسيا لكرة القدم اكتمال ترتيبات احتضان السعودية لبطولتي غرب آسيا الثانية تحت 23 عاماً، المقررة في مدينة الدمام، خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر المقبل بمشاركة 11 منتخباً، وبطولة النسخة الثامنة لبطولة غرب آسيا للناشئين، خلال الفترة من 14 إلى 24 أكتوبر المقبل بمشاركة 10 منتخبات.

وعقد وفد اتحاد غرب آسيا برئاسة عبير الرنتيسي مديرة المسابقات، وعروبة الحسيني مديرة الشؤون الإدارية، اجتماعاً تنسيقياً مع مسؤولي الاتحاد السعودي إبراهيم القباع مساعد الأمين العام، وأحمد البحراني مدير البطولة.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع ما تم إنجازه حتى الآن من ترتيبات إدارية ولوجستية خاصة بالبطولة، إلى جانب التأكيد على تنفيذ كافة الإجراءات المتبقية، وفقاً للجدول الزمني المحدد، سواءً قبل البطولة أو أثناء إقامتها. وسجل وفد اتحاد غرب آسيا زيارة لمدينة الدمام مستضيفة بطولة تحت 23 عاماً، وإجراء جولة تفقدية على ملاعب المباريات والتدريبات هناك، وتفقد فنادق الإقامة لوفود المنتخبات المشاركة والإداريين والحكام.

من جهته، يترقب منتخبنا الأولمبي إعلان القائمة النهائية للاعبين المشاركين في البطولة، والتي تعد محطة مهمة في برنامج «الأبيض الأولمبي» قبل تدشين مشواره في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان 2022.