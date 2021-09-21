«الاتحاد للطيران» ترعى «تورك» للدراجات

دبي (الاتحاد)

حصل فريق «تورك» للدراجات الهوائية على رعاية من «الاتحاد للطيران»، الناقل الوطني لدولة الإمارات، و«تورك» هو فريق للمواطنين الإماراتيين الهواة يأتي دعمه من قبل الناقلة الوطنية في إطار استراتيجية الشركة في المسؤولية المجتمعية ودعم قطاعي الشباب والرياضة وفق رؤية القيادة الرشيدة من أجل تبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً وحيوية.

وبحسب الرعاية، ستقوم الاتحاد للطيران، بدعم المعسكرات الخارجية للفريق الذي تأسس عام 2015، من قبل مجموعة من الشباب المواطنين من هواة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، ونجح الفريق خلال هذه المدة الزمنية من تسجيل اسمه كمنافس وحضور قوي في العديد من البطولات المحلية مثل بطولة السلم، وحقق المركز الأول في دوري الهواة للدراجات الهوائية، والمركز الثاني في دورة ند الشبا الرياضية، والمركز الثاني في سباق تحدي سبينيس 92.

وعبر زعل خليفة بن زعل، مدير فريق «تورك»، عن تقديره لدعم الاتحاد للطيران، وقال: تقدم الناقلة الوطنية نموذجاً في دعم أبناء الوطن وعلى مدار السنوات كان لها الأثر الكبير في مختلف القطاعات، ومنها في الرياضة تحديداً، وأصبحت «الاتحاد للطيران» اسماً رائداً في هذا القطاع على الصعيد العالمي يجعلنا نفتخر بالارتباط به.