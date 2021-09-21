«قادش».. كومان في اختبار أخير!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة يقضي آخر أيامه مع البارسا، إذ كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو النقاب عن إن المباراة التي سيلعبها الفريق ضد قادش يوم الخميس المقبل في إطار الجولة السادسة للدوري الإسباني «الليجا»، ربما تكون سبباً في رحيله فوراً إذ خسرها.

وتنشط إدارة برشلونة في اتجاه البحث عن بديل مناسب للهولندي في حالة اتخاذ قرار إقالته، وهناك مفاضلة بين نجم خط الوسط السابق تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي لنادي السد القطري، وبين روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا.

وقالت الصحيفة إن بقاء كومان مع البارسا معلق بخيط رفيع جداً قد ينقطع مع أقرب هزيمة قادمة، وفقاً لما أكده أحد مسؤولي النادي للصحيفة.

وأشارت موندو ديبورتيفو إلى أن إدارة النادي تأمل في تهدئة الأجواء بعد أسبوع مثير شهد نتائج متواضعة بدأت بالهزيمة المهينة من بايرن ميونيخ في الجولة الأولى لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال، وأعقبها التعادل مع غرناطة في الجولة الخامسة للدوري، وتزامن ذلك مع المعركة الدائرة على صفحات الجرائد وأجهزة الإعلام الأخرى بين خوان لابورتا رئيس النادي ورونالد كومان المدير الفني.

وذكرت مصادر صحفية عديدة إن بقاء كومان يتوقف كثيراً على نتيجة مباراة قادش الخميس المقبل، كما يتوقف أيضاً على مدى نجاح النادي في إيجاد البديل. واستهدفت الإدارة الكتالونية خيارين رئيسيين الأول هو تشافي والثاني مارتينيز.

ويتردد اسم الأول كثيراً ومنذ فترة طويلة باعتباره أحد أساطير النادي والذي فاز معه بكل البطولات، إلى جانب إنه خريج أكاديمية لاماسيا، ولكن المشكلة إنه مرتبط بعقد مع ناديه حتى 2023، وإن كان من الممكن أن يتركه إذا ما طلبه برشلونة لتولي مهمة إنقاذ الفريق.

أما مارتينيز، فيبدو إن الأمر بالنسبة له أكثر تعقيداً، لأنه مرتبط بعد مع الاتحاد البلجيكي لكرة القدم حتى نهاية مونديال 2022.

ومن جهة أخرى، تحدثت الصحافة الإيطالية عن احتمال التواصل مع أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لإنتر ميلان والذي لا يشغل أي منصب تدريبي حالياً، مشيرة إلى إنه أحد المرشحين لتدريب البارسا، كما أشارت إلى الهولندي إريك تين هاج مدرب أياكس أمستردام كمرشح محتمل.