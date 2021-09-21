تين كات: الوحدة لا يهاب شباب الأهلي

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

شدد الهولندي تين كات مدرب الوحدة على أنه يعرف نفسه وفريقه جيداً، وأن من المبكر جداً الحكم على من سينافس علي الدوري أو يتوج به لان البطولة مستمرة حتي الصيف المقبل ولن تنهي في هذا الشهر أو الذي يليه، خلال حديثه اليوم عن مباراة فريقه المقبلة أمام شباب الأهلي في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين.

وقال: الأهلي فريق قوي وكبير لكن الوحدة أيضا كذلك ونحن لا نهابه صحيح أن فريقي لم يفز عليه من وقت طويل، لكن التاريخ يمكن إعادة كتابته والأرقام يمكن أن تُكسر ونريد أن نعيد كتابة التاريخ في هذه المباراة.

واعترف تين كات بأن فريقه لم يقدم المستوى المطلوب في بعض المباريات، لكنه في الوقت نفسه فاز في أهم اختبار وهو الفوز على الشارقة والتأهل إلي ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وقال: ربما لم نقدم الأداء الذي يشفع لنا لتحقيق الانتصارات، لكننا نجحنا في الاختبار الأقوى، أمامنا اختبارات كبيرة والمهم أن نحقق نتائج جيدة في الفترة المقبلة.

وعن الحالة البدنية للفريق. ذكر تين كات أن تأثر اللاعبين بدنيا في الجولة الماضية كان طبيعيا لخوضهم 120 دقيقة في «الأبطال»، وأن الفريق جاهز بدنيا للمباراة.