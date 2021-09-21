داسيلفا: غياب مالابا مؤثر

فيصل النقبي (كلباء)

قال خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء : غياب اللاعب التوجولي مالابا أمام الوصل ‏مؤثر، لأنه مهاجم كبير وصاحب بصمة لكنه جهز البديل، ونأمل بأن يكون خير بديل للاعب.

وأضاف: ‏نتمنى العودة إلى مستوانا بعد الكبوة أمام العين والمباراة أمام الوصل صعبة، ونحن نعلم بأنه فريق جيد، لكن لا بديل أمامنا سوى الفوز، مشيراً إلى أهمية تقديم اللاعبين لأفضل مستوياتهم خلال اللقاء ‏لانتشال الفريق من هذه الوضعية والتقدم في جدول الترتيب.

وأضاف: ‏لكل مباراة ظروفها وأثق في جميع اللاعبين المواطنين والأجانب، بأنهم سيقدمون خلال اللقاء أفضل ما لديهم.