فليك يستبعد عودة يوناس إلى «المانشافت»!

كولونيا (د ب أ)

أكد هانزي فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا لكرة القدم، أنه لا يفكر في الوقت الراهن في عودة يوناس هكتور، لاعب نادي كولون الألماني، إلى صفوف المانشافت.

وفي أعقاب حضوره مباراة كولون و لايبزج، قال فليك لصحيفة «إكسبريس»: لقد ترك يوناس انطباعاً جيداً جداً في الأسابيع الماضية، وأنا أعرف أيضاً أنه يتمتع بتقدير كبير جداً في كولون بسبب طريقته وأسلوب لعبه، لكن موضوع عودته ليس مطروحا بالنسبة لي في الوقت الراهن.

وأضاف فليك: بالطبع نحن ننظر بشكل دائم فيما يمكن أن نغيره، لكن روبين كوزينس يؤدي بشكل جيد في هذا المركز، كما أن ديفيد راوم عاد وقدم أداء جيداً مرة أخرى فضلاً عن أن تيلو كيرر لاعب متعدد الجوانب. كان هكتور (31 عاماً) صاحب الـ43 مباراة دولية مع المنتخب الألماني، أعلن في أكتوبر الماضي اعتزاله اللعب الدولي رسمياً وذلك لأسباب شخصية وأخطر بذلك المدير الفني السابق للمانشافت، يواكيم لوف في يوليو الماضي.

ولعب هكتور مع كولون في الموسم الماضي في مركز وسط الملعب وذلك بعد فترة توقف طويلة بسبب الإصابات، لكن المدير الفني الجديد لكولون، شتيفن باومجارت، أعاده مرة أخرى ليلعب في مركز المدافع الأيسر والذي انضم هكتور من خلال اللعب فيه إلى المنتخب الألماني.

وتطرق فليك في حديثه إلى اثنين آخرين من لاعبي فريق كولون حيث قال إن الحارس تيمو هورن صمد بشكل جيد، لكننا نتمتع بوضع مثالي فيما يتعلق بحراس المرمى. واختتم فليك تصريحاته قائلاً: يان تيلمان أظهر سرعة جيدة لكنه لا يزال يرتكب بعض الأخطاء الناجمة عن التهور.

