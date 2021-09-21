تير شتيجن: برشلونة يحتاج إلى «الاتحاد» أكثر!

برلين (د ب أ)

شدد مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم على أهمية الحفاظ على الوحدة والتكاتف في النادي «الكتالوني» العملاق، وذلك بعد تعرض الفريق لكبوة جديدة على ملعبه أمام غرناطة أمس الاثنين.

وكادت المباراة التي جمعت الفريقين مساء الاثنين ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني أن تنتهي بفوز غرناطة بهدف وحيد سجله دومينجوس دوارتي في الدقيقة الثانية، لكن رونالد أراوخو خطف هدف التعادل لبرشلونة في الثواني الأخيرة من المواجهة.

وكان هدف دوارتي الأسرع في شباك برشلونة على ملعب «كامب نو»، منذ هدف فيرناندو توريس الذي سجله لأتلتيكو مدريد في شباك برشلونة في فبراير 2005.

وحقق برشلونة انتصارين مقابل تعادلين خلال أول أربع مباريات له في الدوري هذا الموسم، ويتأخر بفارق خمس نقاط خلف المتصدر ريال مدريد، علماً بأن برشلونة تتبقى له مباراة مؤجلة.

وبعد خسارة برشلونة الثقيلة على ملعبه أمام بايرن ميونيخ الألماني 0-3 في دوري أبطال أوروبا خلال الأسبوع الماضي، تزايدت الضغوط على رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة قبل مواجهة قادش في الدوري بعد غدٍ الخميس.

وأبدى تير شتيجن ثقته في قدرة اللاعبين الشبان في برشلونة على تصحيح المسار مع الوقت، لكنه دعا الجماهير للتحلي بالصبر خلال الفترة الصعبة التي يمر بها النادي.

وقال تير شتيجن في القناة الفضائية لنادي برشلونة: كان للتعادل مذاق مرير بالنسبة لنا، كلفنا ذلك نقطتين، لكن لدينا شعور بأننا كان بإمكاننا تقديم المزيد. في النهاية، أعتقد أن التعادل جيد من حيث النتيجة، حيث أننا كان من الممكن أن نخسر.

وأضاف: علينا أن نكون أكثر اتحاداً من أي وقت مضى، هذا ليس وضعاً سهلاً لأحد، نحن بحاجة إلى الجماهير أكثر من أي وقت آخر، أنا واثق من أنه من خلال طاقة الشبان وباقي عناصر الفريق، يمكن تصحيح المسار.

