قايدي نجم «الرابعة» في استفتاء «سبورت فور أوول»

دبي (الاتحاد)

حصد الإيراني مهدي قايدي لاعب شباب الأهلي نجومية الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين ليقتنص كأس شبكة «سبورت فور أوول»، التي تخصص جوائز أسبوعية لنجوم الدوري على مستوى «المستطيل»، و«الصافرة»، إذ قاد فريقه إلى الفوز 4- 3 على الشارقة في مواجهة قوية استمرت إثارتها حتى الوقت المحتسب بدل الضائع في أقوى مواجهات المنافسة.

وأثبت اللاعب قايدي نجوميته اللافتة وقدراته الهائلة مع «الفرسان» وقدم صورة ممتازة من الأداء التكتيكي والمهاري في مباراة الشارقة وصنع بنجاح كبير السعادة للجماهير بإمكانات تتخطى التوقعات في الدقائق التي سبقت صافرة النهاية بهز شباك الحارس الدولي عادل الحوسني بهدفين، إذ يعد الهدف الرابع من أجمل الأهداف، وذلك بعدما تلاعب بالمدافعين بمهارة الكبار قبل وضع الكرة في الزاوية الصعبة على الحارس عادل الحوسني.

ونال قائدي17 من 20، صوتاً بفضل بصمته الهجومية الممتازة مع شباب الأهلي والتي قادته لهز الشباك وحسم النتيجة وإسعاد جماهير "الفرسان"، إذ نال المركز الأول في الاستفتاء بنسبة إحصائية إجمالية بلغت 60 %.

ومُنحت جائزة أفضل حارس في الجولة الرابعة إلى خالد عيسى حارس العين بفضل تألقه الجيد في مباراة فريقه أمام اتحاد كلباء ودوره المؤثر في حماية مرمى فريقه حتى صافرة النهاية بفوز العين 4- 1، ليستعيد بشكل كبير نجوميته المعروفة التي يتميز بها ويبدأ عملياً رحلة العودة إلى مربع التألق من جديد مع «الزعيم»، إذ بات يؤكد في كل مباراة في الموسم الجديد أنه قادر على إظهار البراعة الممتازة في حماية عرينه، حيث نال 45.8 من كتلة المصوتين بينما تم اختيار الحكم أحمد سالم صاحب أفضل صافرة بالجولة بنسبة 66% بفضل تميزه التحكيمي ومتابعته الجيدة وتركيزه العالي في مباراة القمة بين شباب الأهلي والشارقة.

وتعتمد آلية التصويت في جوائز الشبكة بتقسيم نسبة 40% للجنة من الخبراء الذين يشكلون 20 خبيراً من المحللين والإعلاميين والنقاد الرياضيين في حين يتم تخصيص نسبة 60% للاستفتاء الجماهيري لمتابعي وجمهور الشبكة.

