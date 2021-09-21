لاعب البايرن يختار تمثيل كرواتيا بدلاً من ألمانيا

برلين (د ب أ)

استُدعي جوسيب ستانيشيتش الظهير الأيمن لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، ضمن قائمة المنتخب الكرواتي لمباراتيه المقبلتين بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وذلك بعد أن فضل اللاعب تمثيل المنتخب الكرواتي على تمثيل نظيره الألماني.

وكان ستانيشيتش (21 عاماً)، المولود في ميونيخ، قد لعب بالفعل للمنتخب الكرواتي للشباب (تحت 21 عاما)، واستُدعي الآن إلى قائمة المنتخب الأول تحت قيادة المدير الفني زلاتكو داليتش، للمشاركة في المباراتين المقررتين أمام قبرص وسلوفاكيا في الثامن و11 من أكتوبر المقبل، على الترتيب.

وقال ستانيشيتش في بيان نشره بايرن ميونيخ أمس الاثنين: عائلتي تنحدر من سلافونسكي برود، وهي مدينة في شرق كرواتيا. وأضاف: هو حلم بالنسبة لي أن ألعب للمنتخب الكرواتي الأول، الاتحاد الكرواتي لكرة القدم ومدرب المنتخب بذلا جهود هائلة معي لعدة أشهر وقدموا لي نظرة مستقبلية، أتطلع حقاً إلى التحدي.

ويتواجد ستانيشيتش ضمن صفوف الفريق الأول لبايرن ميونيخ منذ بداية الموسم الجاري، وقد شارك في سبع مباريات مع الفريق.

