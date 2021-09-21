لا التزامات مالية عالقة لدى جميع الإدارات في الشارقة



الشارقة (الاتحاد)

وجه علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، شكره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وولي عهده ونائبيه، على الدعم المادي والمعنوي اللامحدود للنادي، الذي ساهم في إنهاء الموسم الرياضي السابق بتحقيق عدة بطولات وألقاب، إضافة إلى عدم تسجيل أي التزامات مالية عالقة لدى جميع الإدارات، واعتبر أن الدعم الذي تتلقاه الألعاب الرياضية من القيادة الرشيدة أحد العوامل الرئيسية، بالتواجد في صلب المنافسة بين كبار الأندية وكسب الألقاب ورفع اسم الدولة في المحافل القارية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة النادي السابع، والذي ترأسه علي سالم المدفع بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وأثنى المدفع على عملية التواصل بين الإدارات ومتابعة المهام والأعمال بشكل مباشر من رؤساء الإدارات، والتي تكللت بتحقيق البطولات في مختلف الألعاب بالموسم الرياضي السابق، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الألعاب الرياضية في النادي خلال الاستحقاقات المقبلة.

واستعرض سلطان العسكر رئيس إدارة الشؤون المالية والإدارية التقرير المالي والإداري والخطط والموازنات الخاصة بالموسم الرياضي القادم، ومن جانبه قدم إبراهيم الجروان رئيس إدارة الاستثمار والتطوير التجاري شرحاً عن أبرز المشاريع الاستثمارية التابعة للنادي وخطط تطويرها، إضافة إلى ملف الرعايات لفرق الألعاب الجماعية في البطولات الخارجية.

وتطرق المهندس سليمان الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية إلى خطة الموازنة الموضوعة للموسم المقبل واحتياجات الإدارة، وقد تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة خلال الاجتماع، والتي تتضمن المكافآت والحوافز والمشاركة في البطولات الداخلية والخارجية وأعمال الصيانة، إضافة إلى تكريم فريق المبارزة الفائز بلقب البطولة العربية للأندية للمبارزة، والتي أقيمت مؤخراً في إمارة الشارقة.

وقد استعرض طارق المدفع رئيس إدارة الإستراتيجية والجودة نتائج تنفيذ المبادرات الاستراتيجية لجميع الإدارات ونسب الإنجاز.

وتحدث محمد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية عن مشاركة الفريق الأول لكرة السلة في البطولة العربية في نسختها الـ 33، والتي يستضيفها نادي الاتحاد الاسكندري بجمهورية مصر العربية، في الفترة من 29 سبتمبر ولغاية 10 أكتوبر، بمشاركة 20 نادياً، إضافة إلى الاستعداد لاستضافة السوبر الإماراتي البحريني لكرة اليد، والذي سيقابل فيها الشارقة فريق النجمة البحريني 25 سبتمبر الجاري.