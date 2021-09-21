24 دارساً في دورة «الرخصة الآسيوية B»

دبي (الاتحاد)

انطلقت اليوم في مقر اتحاد الكرة في دبي فعاليات الدورة التدريبية للحصول على الرخصة الآسيوية «AFC B Diploma»، التي يُنظمها اتحاد الكرة بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي وتستمر حتى التاسع من أكتوبر المقبل، بمشاركة 24 مدرباً من الأندية المحترفة والدرجة الأولى. افتتح فعاليات الدورة عمر يبرودي الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، وراشد عامر البدواوي مدير الإدارة الفنية ودعم المنتخبات الوطنية.

ورحب يبرودي بالمشاركين في الدورة التدريبية، مؤكداً أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي داعم رئيس للمدربين المواطنين، وحريص على تطوير خبراتهم التدريبية وفق منهج أكاديمي معتمد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بهدف الوصول بالأندية والمنتخبات الوطنية إلى مراحل فنية متطورة تتماشى مع المستحدثات التي تطرأ في مجال تدريب كرة القدم.

بدوره أكد راشد عامر أن الدورات التدريبية لنيل الرخص الآسيوية تتضمن تبادل واكتساب معلومات فنية وتدريبية كثيرة، ولكن يظل إطلاع المدرب على مستجدات التدريب في كرة القدم بصفة دورية هو العامل الأساس في تطوير خبراته، واصفاً الدورة الحالية بالاستثنائية، كونها تضم مجموعة مميزة من اللاعبين الدوليين السابقين والحاليين.

وتأتي الدورة الآسيوية ضمن برنامج اتحاد الإمارات لكرة القدم لتطوير خبرات مدربي الأندية المحترفة وأندية الدرجة الأولى واطلاعهم على مستجدات البرامج التأهيلية، والتي من شأنها المساهمة في إثراء العمل الفني في نشاط كرة القدم بكافة مراحله السنية بوجود مدربين أكفاء يحملون شهادات معتمدة ومرخصة من الاتحاد الآسيوي، كونها خطوة ضرورية مهمة في عملية تطوير نشاط كرة القدم في الدولة.