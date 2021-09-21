تعثر مفاوضات «النسور» مع البرازيلي جيلبرتو

فيصل النقبي (خورفكان)

علمت «الاتحاد» أن شركة كرة القدم بنادي خورفكان قد تصرف النظر عن صفقة البرازيلي جيلبرتو أوليفيرا، بعد تعثر المفاوضات معه أثر مغالاة وكيل أعمال اللاعب بشروط التعاقد والإعارة من النادي البرازيلي الذي يلعب به اللاعب.

وتسابق الشركة الوقت من أجل التعاقد مع مهاجم برازيلي يكون بديلاً للمهاجم الإسباني لويس فرنانديز، الذي لم يقدم أي شيء منذ إعلان التعاقد معه وتطالب الجماهير برحيله.

ومن المنتظر أن تصدر اللجنة الفنية بالشركة قراراً قريباً بالاستفادة من خدمات البرازيلي باولينو، المستبعد من قائمة الفريق مؤخراً، وذلك بتسجيله قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.