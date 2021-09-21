دائرة القضاء في أبوظبي تطلق حملة ترويجية لفرع «كاس»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن إطلاق حملة ترويجية لفرع محكمة التحكيم الرياضي «كاس» في أبوظبي- مركز الاستماع، الذي يعتبر أحد المراكز الثلاثة التابعة لـ (كاس) على مستوى العالم. وذلك في إطار استراتيجية متكاملة تبنتها الدائرة بهدف الارتقاء بدوره بما يليق بالمكانة التي تتمتع بها دولة الإمارات.

وأوضح يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء بأبوظبي، أن الخطة التي اعتمدتها الدائرة تهدف إلى تعزيز فرع محكمة التحكيم الرياضي في أبوظبي- مركز الاستماع، تتضمن شقين الأول يتعلق بتطوير الأداء وفق أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً، بينما يتضمن الشق الثاني خطة ترويجية على المستويين المحلي والدولي، مشيراً إلى اعتماد الخطة بشكل كبير على شركائها المحليين من جهات حكومية وإعلامية، إضافة إلى الأندية والمراكز الرياضية. وذلك في إطار توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء- أبوظبي، في التعاون والتكامل مع مختلف الجهات المحلية والاتحادية، بما يساهم في تقديم خدمات تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. كما أكد جاهزية فرع أبوظبي للتحكيم الرياضي لبدأ خطته الاستراتيجية الجديدة، وذلك من حيث وسائل الدعم والمساندة لعقد جلسات الاستماع، إضافة إلى توفر جميع الإمكانيات من كوادر بشرية متخصصة ومؤهلة، وقاعات مجهزة بأحدث وسائل الاتصال لعرض مداخلات الخبراء والشهود من أي مكان في العالم خلال النظر في القضايا الرياضية حال تطلب الأمر ذلك.

وفي إطار تنفيذ الخطة الترويجية، عقد وفد من دائرة القضاء برئاسة أحمد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية بدائرة القضاء، اجتماعاً تنسيقياً مع مجلس أبوظبي الرياضي، تم خلاله مناقشة الآليات المقترحة لتفعيل دور لفرع محكمة التحكيم الرياضي في أبوظبي- مركز الاستماع، وخطط الترويج الإعلامي والتسويقي بالتنسيق مع المراكز الرياضية المحلية.

واستعرض المرزوقي خلال اللقاء الذي حضره عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، المنهجية المستقبلية لأداء فرع أبوظبي لمحكمة التحكيم الرياضي، وخطة تمكينه إدارياً وإعلامياً. كما ألقى الضوء على خطط الترويج الإعلامي والتسويقي في مختلف المحافل والألعاب الرياضية المحلية والإقليمية، وذلك بالتنسيق مع الهيئات والأندية الرياضية المحلية، مشيراً إلى تطلع دائرة القضاء إلى التعاون والتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي في تنفيذ خطتها الترويجية.