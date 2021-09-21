كمبيوتر «خارق» يتوقع فوز السيتي بـ «البريميرليج»

رضا سليم (دبي)

أثارت توقعات «كمبيوتر خارق» عن أبطال الدوريات الكبرى في أوروبا جدلاً كبيراً في الساحة الكروية العالمية، خاصة أن الموسم لا زال في بديته، ومن الصعب التكهن بالأبطال من الآن، إلا أن الكمبيوتر اعتمد على خوارزميات تحليلية وعوامل مختلفة منحته نتائج الأبطال والفرق الهابطة.

وكشف المركز الدولي للإحصائيات الرياضية «سايس» عن أبطال أقوى الدوريات الكروية في أوروبا، من خلال إحصائيات خرجت من كمبيوتر متطور يعمل وفق خوارزميات تحليلية أظهر من خلالها هوية البطل في كل دوري. واعتمد المركز الدولي على نموذج إحصائي قائم على عدة عوامل للوصول لهذه النتائج مثل خبرة اللاعبين ورسوم الانتقال المستثمرة في التشكيلات الخاصة بكل فريق وأداء كل نادي على مدار آخر 365 يوماً.

وبحسب توقعات «الكمبيوتر الخارق»، فإن فريق مانشستر سيتي سيفوز بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليج» هذا الموسم، كما توقع الكمبيوتر أن يحل مانشستر يونايتد في المرتبة الثانية رغم تواجد كريستيانو رونالدو في صفوفه، متقدماً على كل من ليفربول وتشلسي وتوتنهام على التوالي.

وذكر المركز الدولي «سايس» على موقعه على الشبكة العنكبوتية ترتيب باقي فرق الدوري الإنجليزي من المركز الرابع حتى العاشر هي إيفرتون وليستر سيتي وويست هام وآرسنال وبرايتون وأستون فيلا ورشح للهبوط فريق نوريتش سيتي واتفورد ونيوكاسل. وانتقلت توقعات «الكمبيوتر الخارق» إلى الدوري الإسباني، حيث توقع فوز ريال مدريد بلقب «الليجا» فيما يحل في الوصافة فريق أتلتيكو مدريد ثم يأتي برشلونة ثالثاً وإشبيلية رابعاً. وتنبأ الكمبيوتر بفوز إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي متفوقاً على نابولي وميلان ويوفنتوس، في حين سيفوز بايرن ميونخ بالدوري الألماني وباريس سان جرمان بلقب الدوري الفرنسي.