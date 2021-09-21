400 لاعب في تحدي الفجيرة لبناء الأجسام



فيصل النقبي (الفجيرة)

ينطلق مساء الغد تحدي الفجيرة 2020، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وبتنظيم اتحاد بناء الأجسام في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، بمشاركة نخبة من أفضل الأبطال العالميين والمحليين بهذه الرياضة يبلغ عددهم 400 رياضي.

وأكد محمد عبيد ماجد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة اكتمال كافة التجهيزات للبطولة، وأشار إلى أن البطولة ستكون استثنائية، وستشهد مشاركة متميزة من اللاعبين مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات لضمان سلامة الجميع، منوهاً أن انطلاق هذه البطولة في عام الخمسين تعتبر انطلاقة متميزة لها.

