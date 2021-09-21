إدارة «الصقور» تساند المدرب واللاعبين

رأس الخيمة (الاتحاد)

أكد يوسف عبد الله البطران، رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، مواصلة العطاء والعمل على تطوير كرة القدم في النادي بداية من الفريق الأول وحتى المراحل السنية، مجدداً ثقته في قدرات لاعبي الفريق الأول على مواجهة التحديات والظهور بالمستوى الذي يليق بسمعة النادي بعد خسائره الأربع في الجولات الماضية من دوري أدنوك للمحترفين، لتحقيق النتائج الإيجابية في المباريات المقبلة.

جاء ذلك خلال لقائه مع الجهاز الإداري والفني ولاعبي الفريق الأول بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي.

وطالبت إدارة النادي اللاعبين بمضاعفة الجهود خلال الفترة المقبلة للوصول إلى الجاهزية الكاملة التي تساعدهم لتحقيق النتائج الإيجابية في المباريات القادمة لإسعاد جماهيرهم، مؤكداً حرص إدارة النادي على توفير كل عوامل النجاح لضمان تحقيق النتائج الإيجابية.

من جهتهم أعرب لاعبو الفريق الأول عن سعادتهم باللقاء الذي جمعهم مع أعضاء مجلس إدارة النادي، مؤكدين أن اللقاء جاء في وقته.

وقال علي صقر «كابتن» وحارس الفريق: إن لقاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي يعطي اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، لأنهم في حاجة ماسة لمثل هذه الاجتماعات والجلسات التي يتم خلالها تبادل الآراء، ومناقشة حالات الضعف التي ظهرت خلال الفترة الماضية ومحاولة معالجتها، حتى لا تتكرر في المستقبل، مؤكداً أن زملاءه اللاعبين على قدر عالٍ من المسؤولية، ويمتلكون إمكانيات فنية وبدنية عالية تؤهلهم لتحقيق النتائج التي تسعد جماهيرهم.

وشهد اللقاء الذي جاء على شكل خلوة، نقاشاً مفتوحاً بين أعضاء مجلس الإدارة واللاعبين، حيث جرت مناقشة التحديات التي تواجه اللاعبين إلى جانب طرح عدد من المقترحات التي تساعد على تحقيق النتائج الإيجابية.