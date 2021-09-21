«الاتحاد» تنشر «كواليس» انتصار الزمالك في قضية النقاز

معتز الشامي (دبي)

أصدرت محكمة التحكيم الرياضي «كاس» صباح اليوم «الثلاثاء»، قرارها بقبول استئناف الزمالك ضد عقوبة غرامة اللاعب التونسي حمدي النقاز، الذي فسخ عقده من طرف واحد قبل عامين بعدما حكم «الفيفا» بغرامة مالية وصلت إلى مليون و300 ألف دولار، حيث تقدم اللاعب بمستندات تثبت عدم حصوله على مستحقاته المالية.

وكان الزمالك قد تقدم بطعن في الاستئناف على قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بالفيفا قبل أكثر من عام، وقد استغرقت «كاس» كل تلك الفترة في الاطلاع على التفاصيل الخاصة بملف القضية ودفوع اللاعب ومحاميه ثم دفوع المحامي الإيطالي للزمالك سيلفاتوري تشيفالي.

وتنفرد «الاتحاد» بنشر نص منطوق قرار «كاس» الذي يعتبر نهائياً بشكل قاطع، حيث تقرر قبول استئناف الزمالك بشكل جزئي، وإلغاء عقوبة المليون و300 ألف دولار، كما تم إلزام الزمالك بسداد 30% من المصاريف والإجراءات، وإلزام النقاز بـ70% من تلك المصاريف والتي تقدر تقريبا بـ3 آلاف يورو، بالإضافة للرسوم الإدارية للمحكمة.

ووفق المحامي الإيطالي للزمالك، يعتبر منطوق هذا الحكم، حاسما في القضية، بل ويؤيد استئناف الزمالك الذي أكد فيه أن النقاز فسخ عقده لسبب غير عادل، بعد تسلمه مستحقاته ورحيله عن النادي دون أي إجراءات قانونية.

وكانت الإدارة الحالية برئاسة حسين لبيب، قد استدعت حمدي النقاز، بعدما فسخ عقده مع الترجي التونسي، واتفقت معاه قبل أسبوعين، على التوقيع للزمالك للعودة لصفوف الفريق، مع الحصول على مبلغ 600 ألف دولار، كتسوية عن العقوبة بالإضافة لمقدم تعاقده لفترة جديدة مع النادي، وذلك قبل قرار المحكمة التي قامت بإلغاء قرار «فيفا» بشأن اللاعب صباح اليوم.

وعلى الجانب الآخر، علمت «الاتحاد»، أن الزمالك في طريقه للاستئناف على عقوبة المنع من القيد لفترتين، وتشير المتابعات إلى أن «فيفا» رفض إلغاء العقوبة الرياضية بالمنع من القيد، لتأخر استئناف الزمالك، حيث صدر القرار منذ يونيو الماضي، وبالتالي انتهت المدة القانونية للطعن، وبات القرار في يد محكمة التحكيم الرياضي «كاس».

ووفق مصادر قانونية، سيكون على الزمالك إبرام اتفاق تسوية مع الأكاديمية الكاميرونية التي حكم لها الفيفا، والتوجه للكاس بالمستندات الخاصة على هذا التصالح، وطلب إلغاء العقوبة الرياضية، وفتح باب القيد لتسجيل الصفقات الجديدة.