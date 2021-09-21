«أبوظبي للبوانيش الشراعية» على كورنيش العاصمة السبت

مصطفى الديب (أبوظبي)

أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن إقامة سباق أبوظبي للبوانيش الشراعية، «الجولة الثالثة» السبت المقبل على كورنيش العاصمة، ومن المقرر أن يتم إغلاق باب التسجيل ظهر الخميس، واشترطت إدارة النادي على المشاركين إظهار ما يثب الحصول على جرعات لقاح كوفيد- 19 بالكامل من خلال تطبيق الحصن.

وأكد النادي عدم التهاون في الإجراءات الاحترازية المتبعة ضد انتشار فيروس كوفيد- 19، وطالب الجميع بضرورة الالتزام بها على الوجه الأكمل، وتبلغ مسافة سباق أبوظبي 8 كيلو مترات، ومن المتوقع أن يبلغ عدد المشاركين ما يقرب من 50 محملاً شراعياً.

وكان نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت قد نظم سباق العالية للبوانيش الشراعية السبت الماضي، وحلق بلقبه حشيم للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان. وكان السباق بمثابة عودة نشاط السباقات بعد توقف صيفي استمر قرابة الثلاثة أشهر، وسوف يتم استكمال موسم 2021 بما يقرب من 13 حدثاً بين سباقات وبطولات.