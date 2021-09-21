دفاع «الملك» يربك حسابات العنبري الهجومية!

علي معالي (دبي)

في الوقت الذي يبذل فيه ثلاثي الهجوم دوارتي وكايو لوكاس، وأمامهما مالانجو جهوداً كبيرة في هز شباك المنافسين، تأتي الأزمة الكبرى في خط الدفاع بصفوف فريق الشارقة، وهو ما أكدته جولات دوري أدنوك للمحترفين حتى الآن، والمباراة الأخيرة ضد شباب الأهلي أكبر مثال حي على ذلك، وقد سجل الفريق حتى الآن 8 أهداف.

الأهداف السهلة والأخطاء الساذجة التي تأتي منها الأهداف مسؤول عنها الخط الخلفي، وما قام به خالد الظنحاني وسالم سلطان والحسن صالح وعبدالله غانم، خلال 4 مباريات خاضها الفريق كانت الثغرات واضحة، وعدم التركيز يتواجد بين رباعي الدفاع، وكانت البداية من الجولة الثالثة عندما تم طرد الحسن صالح في الدقيقة 12 من بداية المباراة بخطأ ساذج من لاعب دولي، ليجد عبدالعزيز العنبري مدرب الفريق نفسه في أزمة كبيرة، ويُجري تغييرات اضطرارية جعلت «الملك» يعاني حتى تعادل وحقق الفوز بفضل الجهد الرابع من كايو ومالانجو.

وكان الدفاع مرتبكاً لأسباب غير معلومة في تلك المباراة. وفي مباراة الجولة الرابعة كانت الكارثة أكبر أمام شباب الأهلي، فالشارقة يتقدم من خلال دوارتي وكايو مالانجو، ولكن الدفاع الملكي يعيش في عالم آخر، وكأنه لا يهتم بما يصنعه الهجوم، حيث تسبب خالد الظنحاني في ضربة جزاء لا مبرر لها وسجل سالم سلطان هدفاً برأسه وهو غير متمركز بشكل صحيح، ثم يتهاون خط الدفاع بالكامل ومعهم شوكوروف في التعامل مع كرة مع اللاعب الصغير مهدي قائدي ليضرب الشارقة في مقتل ويكون الهدف الرابع في الوقت الذي بذل فيه هجوم الفريق جهداً جباراً في إحراز الأهداف الثلاثة.

لم يكتف خط الدفاع بذلك، بل تطوع عبدالله غانم لكي يطرد نفسه بالبطاقة الحمراء في تعامله بعصبية مع أحد لاعبي شباب الأهلي ليفقد الفريق جهوده في المباراة المقبلة، وأصبح خط دفاع «الملك» مصدر قلق كبير رغم أنه كان في العامين الماضيين مصدر ثقة وأمان وهو ما يحاول العنبري إيجاد حل له.

وسوف يجتمع عبدالعزيز العنبري مع لاعبيه قبل مران «الأربعاء» للتحدث في الكثير من هذه الجوانب التي جعلت الفريق يخسر القمة مبكراً، رغم أنه يمتلك قوة هجومية رائعة، وهناك دور كبير سيقع على «كابتن» الفريق شاهين عبدالرحمن لكي يتزن هذا الخط الحساس.

ويتحدث العنبري مع لاعبيه عن أهمية مباراة الجولة الخامسة ضد الجزيرة حامل لقب الدوري، باعتبار أن المواجهة ستكون بين آخر بطلين، وهي فرصة للشارقة كي يستعيد ثقته رغم قوة «فخر أبوظبي».