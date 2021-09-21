راشد الظاهري على منصة التتويج في تحدي الكارتينج



أبوظبي (الاتحاد)

واصل نجم الكارتينج الموهوب راشد الظاهري تألقه مع استئناف سباقات البطولة بعد عطلة الصيف، وفي أول سباق له مع فريقه الجديد «Kart Republic» ليصعد إلى منصة التتويج محرزاً المركز الثالث في سباق مدينة لوناتو في شمال إيطاليا.

وأظهر الظاهري قدراته السريعة على التكيف مع هيكل ومحرك جديدين متنافساً مع 71 سائقاً في فئة OK-Junior، حيث كانت المنافسة شرسة بين أفضل المواهب في العالم هدفها الوحيد هو الفوز بسباق الافتتاح لموسم الخريف.

وفي مجريات التصفيات المؤهلة انطلق الظاهري من المركز P28. وفي انطلاقة قوية مظهراً روحه القتالية وفي ظل طقس جاف استطاع التقدم ليحل في المركز 11P في هذه التصفيات. أثناء إقامة سباق التصفيات والإقصاء في أجواء جافة وحقق فيها الظاهري أسرع وقت على الإطلاق في فئته والفئات الأخرى، وتمكن من خلق فارق زمني مدته 3 ثوانٍ عن أقرب منافسيه ليضمن الانطلاق من المركز الأول في السباق النهائي.

ومع انطلاق السباق النهائي المُكوّن من 17 لفة انطلق الظاهري من المركز الأول وبتصميم وعزم كبيرين بالإضافة الى إستراتيجية وتخطيط محكمين للسيطرة على السباق منذ البداية والتقدم على جميع المنافسين الآخرين.

جاءت بداية السباق النهائي صعبة حيث كانت المنافسة قوية على المركز الأول ما أجبر الظاهري على التراجع إلى المركز الثاني، وفي أجواء ضاغطة وتوتر عال، أثبت نجم الكارتينج الموهوب نفسه، وحافظ على هدوئه ليحرز بالمركز الثالث بالسباق من بين 32 سائقاً على حلبة جافة.