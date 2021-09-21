بني ياس يكرم لاعبي المبارزة «أبطال العرب»



أبوظبي (الاتحاد)

أقامت شركة بني ياس للألعاب الرياضية حفل تكريم للاعبي المبارزة في النادي، بعد تألقهم في البطولة العربية التي استضافتها الشارقة وانتهت في الخامس من الشهر الجاري، وحصد لاعبو ولاعبات السماوي 15 ميدالية ملونة بواقع خمس ذهبيات وخمس فضيات وخمس برونزيات.

حضر التكريم حميد بولاحج الرميثي رئيس شركة الألعاب الرياضية وناصر المحيربي نائب رئيس الشركة وحسن ماجد المدير التنفيذي للشركة وحمده القبيسي وعبيد الكعبي عضوا مجلس الإدارة. وتألق بني ياس في البطولة العربية بحصوله على خمس ذهبيات، وحصد عيسى الزروعوني ذهبية سلاح الشيش تحت 20 سنة، فيما حلق صلاح الدين إيهاب بذهبية سيف المبارزة لنفس الفئة العمرية، وفي منافسات الفرق حلق فريق بني ياس للسيدات المكون من ديمه فتحي ونورا البريكي وفاطمة الكعبي وشما العبري بذهبية سلاح الشيش، وتوجت سيدات السماوي بذهبية سلاح السيف عن طريق ليلي الصيعري وسبا عثمان وريمان بالخير، وفي منافسات فرق تحت عشرين سنة للشباب توج فريق السماوي بالذهبية أيضاً ومثل الفريق مسعود المهيري وحمدان الجهضمي وصلاح الدين إيهاب وعبد الله محمد.

ووجه حميد بولاحج الرميثي رئيس شركة بني ياس للألعاب الرياضية التهنئة للاعبي ولاعبات السماوي خلال التكريم، وأكد لهم أن إدارة الشركة سعيدة بما تحقق من إنجازات في البطولة العربية، وأكد دعم النادي لهم في كافة المحافل من أجل رفع راية الوطن خفاقة عالية أولاً ثم تشريف نادي بني ياس ثانياً.

وشدد على أن دعم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس النادي هو الرافد الأساسي لكل الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع، ووجه الشكر إلى سموه على الدعم الدائم لأبناء النادي في مختلف الرياضات.

أما حسن ماجد المدير التنفيذي للشركة، فقد أكد أن الجميع يسعى دوماً للحفاظ على الإنجازات ومن ثم الانطلاق منها إلى إنجازات أكبر ترفع راية الوطن، وعبر عن فخره الشديد بما حققه لاعبو ولاعبات السماوي في البطولة العربية وقال: رغم المنافسة الصعبة مع كوكبة من نجوم العرب الذين من بينهم أبطال أولمبيون إلا أن لاعبي ولاعبات بني ياس كانوا على الوعد وحققوا إنجازات كبيرة، وشرفوا وطنهم وناديهم.