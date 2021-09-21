روميو ابن بيكهام يطل من شرفة رديف«إنتر ميامي»

ميامي (رويترز)

بدأ روميو ابن ديفيد بيكام قائد منتخب إنجلترا لكرة القدم السابق السير على خطى والده وشارك في مباراته الأولى مع الفريق الاحتياطي لإنتر ميامي في بداية الأسبوع الحالي.ولعب روميو، وهو واحد من أبناء بيكام الخمسة من زوجته مصممة الأزياء والمغنية السابقة فيكتوريا، مع فورت لاودرديل، خلال تعادله 2-2 مع ساوث جورجيا تورمنتا في دوري الدرجة الثالثة الأميركي. وفورت لاودرديل هو رديف إنتر ميامي المملوك لبيكام، والذي يشارك في الدوري الأميركي للمحترفين، وشارك روميو (19 عاماً) بجوار هارفي نيفيل ابن فيل نيفيل مدرب إنتر ميامي. ولعب نيفيل وبيكام معاً في مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز.