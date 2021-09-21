شاهد رياضة.. آثار مارادونا !

عمرو عبيد (القاهرة) سجل فريق نابولي «رباعية نظيفة» في شباك أودينيزي خلال آخر مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، وقبل الانطلاق السريع للجولة الخامسة، اعتلى «السماوي» صدارة جدول ترتيب «سيري آ» بعلامة كاملة بعدما حقق 4 انتصارات متتالية حتى الآن، حيث يبدو الفريق عازماً على استعادة بريقه القديم، خاصة في ظل التراجع الحاد الذي ظهر على يوفنتوس ودفع به نحو المراكز الأخيرة، لكن نابولي يدرك أن حلم الفوز باللقب الغائب منذ 32 عاماً لن يتحقق بسهولة في وجود «عملاقي مدينة ميلانو» وكذلك ذئاب روما تحت قيادة مورينيو.

وربما تحمل نتائج الفريق في بداية الموسم الكثير من التفاؤل لعشاقه، لأن انطلاقته في موسمي التتويج 1986/1987 و1989/1990 لم تأتِ بنتائج مماثلة رغم ما قدمه «جلي آزوري» من إبهار كبير في تلك الحقبة «المارادونية» الشهيرة التي لا تُنسى أبداً في تاريخ الفريق، ويُذكر أنه افتتح موسم 1986/1987 بانتصار وحيد على حساب بريشيا بهدف وحيد من دون مقابل، قبل أن يتعادل مرتين متتاليتين أمام أودينيزي وأفيلينو، بنتيجتي 1/1 و0/0 على الترتيب، قبل أن يستعيد توازنه ويحقق انتصارين متتاليين على حساب تورينو وسامبدوريا، ليحصد 3 انتصارات وتعادلين في أول 5 مباريات آنذاك، وتمكن مارادونا ورفاقه من الاحتفاظ بسجل الفريق خالياً من الهزائم في «الكالشيو» خلال أول 13 مباراة.

وفي نسخة 1989/1990، تحسّن المردود نسبياً بتسجيل 4 انتصارات في أول خمس مواجهات، لكنها جاءت بواقع فوزين على أسكولي وأودينيزي أيضاً في المباراتين الافتتاحيتين بنتيجة واحدة، 1/0، قبل أن يتعادل سلبياً مع تشيزينا وبعدها فاز على كل من فيرونا وفيورنتينا، وكرر الساحر الأرجنتيني وزملاؤه المسيرة الجيدة بعدم الخسارة في أول 16 مباراة بالدوري، ويظهر من خلال ذلك أن الانطلاقة الحالية لـ«السماوي» تُعد الأفضل بالتأكيد مقارنة بالموسميين التاريخيين.

الطريف أن فوز نابولي على يوفنتوس في الجولة الثالثة يدعم السير على آثار مارادونا الخالدة في تلك الفترة القديمة، لأن «السماوي» لم يخسر في موسمي التتويج أمام «السيدة العجوز»، إذ هزمه ذهاباً وإياباً في نسخة 1986/1987 ثم تعادل معه في بداية موسم 1989/1990 ثم تغلّب عليه بنتيجة 3/1 في الدور الثاني ووقع «ساحر التانجو» على هدفين آنذاك، ورغم تلقيه عدد قليل جداً من الهزائم وقتها، إلا أن إنتر ميلان نجح في الفوز عليه مرة واحدة في كل موسم وهو الفريق الوحيد الذي حقق ذلك، فهل يفعلها «الأفاعي» هذه المرة أيضاً أم ينجح نابولي في السير على آثار مارادونا نحو اللقب؟