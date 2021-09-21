عقد خرافي من يونايتد لـ «بطل العالم» !

أنورإبراهيم (القاهرة)

كشفت صحيفة ديلي إكسبريس الإنجليزية النقاب عن أن إدارة مانشستر يونايتد ستعرض على نجم خط الوسط الفرنسي بول بوجبا عقداً تاريخياً، لم يحصل عليه أي لاعب آخر في تاريخ الدوري الإنجليزي «البريميرليج».

وقالت الصحيفة إن بوجبا (28 سنة) الذي بدأ مسيرته الاحترافية مع الشياطين الحمر، في فترة مرور أولى سيحصل على راتب يفوق أيضاً أي راتب يحصل عليه أي لاعب في معظم بطولات الدوري الأوروبية الأخرى، إذ سيحصل على 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً (حوالي 467 ألف يورو) ليصل إجمالي الراتب الذي سيحصل عليه سنوياً إلى 26 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المبلغ قد يدفع بوجبا للتفكير جيداً، وربما الاقتناع بصفة نهائية بضرورة توقيع عقد جديد مع الشياطين الحمر. واختتمت الصحيفة تقريرها بقولها: يبقى معرفة ما إذا كان بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، وعشيرته سيقتنعون فعلاً بهذا العرض، أم أن رغبة «تغيير الوجهة» أقوى من المال والمشروع الرياضي لليونايتد.

من جانبه، ذكر موقع ياهو سبورت أن بوجبا يمر بأفضل فترة في مسيرته الاحترافية وهو أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وكأنه يعلم أن التألق في آخر عام في عقده، سيساعده على فرض شروطه على إدارة يونايتد. وأوضح الموقع أن رفض يونايتد بيعه خلال الميركاتو الصيفي الأخير يعني استمراره على أقل تقدير حتى يناير القادم، أو حتى 30 يونيو القادم على أقصى تقدير.

وبعيداً عما قالته صحيفة ديلي أكسبريس، فإنه لم يتحدد على أرض الواقع أي شيء بعد فيما يتعلق بمستقبل بوجبا، لأنه لايملك حق التفاوض الآن مع أي ناد آخر، حتى وإن كان وكيل أعماله مينو رايولا لم يستبعد عودته مرة أخرى إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، الذي شهد تألقه لمدة موسمين، قبل عودته الثانية إلى أولد ترافورد.. وفي الوقت نفسه مازال خيارالبقاء وتمديد عقده مع يونايتد مفتوحاً وبقوة.