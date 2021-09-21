ميرال يقود دفاع «البرتقالي» أمام «السماوي»



رضا سليم (دبي)

وافقت هيئة الاعتراضات على قرار التحكيم على الالتماس الذي قدمه فريق عجمان لرفع البطاقة الحمراء عن السلوفيني ميرال مدافع الفريق، بعد طرده في مباراة العروبة في الجولة الرابعة بدوري أدنوك للمحترفين.

وجاء طرد ميرال في الدقيقة 31 بعد احتكاكه مع النيجيري كونجسلي مهاجم العروبة، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء ثم عاد إلى تقنية «الفار»، وأشهر له البطاقة الحمراء واستند عجمان على أن الحالة كانت في منتصف الملعب، بالإضافة إلى عدم وجود تعمد كون لاعب العروبة بالخلف، وكانت حركة اللاعب طبيعية في محاولة لحجز الكرة.

ويعود ميرال إلى تشكيلة البرتقالي في المباراة المقبلة أمام بني ياس في الجولة الخامسة الجمعة، والتي ستقام بملعب السماوي ولم يغب المدافع السلوفيني عن تشكيلة الفريق منذ انطلاقة الموسم، وخاض 301 دقيقة في 3 مباريات كاملة و31 دقيقة من آخر مباراة، ويأتي قرار رفع البطاقة عن اللاعب ليخرج الجهاز الفني بقيادة جوران من أزمة الخط الخلفي، خاصة أن المدرب طلب التعاقد مع مدافع أجنبي لسد الثغرة التي عانى منها الفريق في الموسم الماضي.

كما أن جوران كان يجهز اللاعب البديل على مدار مباراتين في حالة رفض الالتماس كون الفريق سيواجه بني ياس ثم الشارقة، ويبحث المدرب على استمرار النتائج الإيجابية بعدما نجح في جمع 5 نقاط في 4 جولات، وكان يعول بشكل كبير على الفوز بالجولة الرابعة، ورفع رصيده إلى 7 نقاط ويظل من فرق الوسط إلا أن طرد ميرال مبكراً أربك كل الحسابات وحصل على نقطة واحدة من الفريق الأخضر.