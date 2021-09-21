سالم عبدالرحمن يتفوق على بطل العالم في «ماسترز للشطرنج»

رضا سليم (دبي)

قفز سالم عبد الرحمن لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج إلى صدارة بطولة الشارقة ماسترز الدولية الرابعة للشطرنج التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ونجح سالم في الفوز على الأستاذ الدولي الكبير أحمد عدلي بطل العالم وأفريقيا في الجولة الرابعة ويتقدم إلى صدارة البطولة برصيد 3.5 نقطة مع 3 لاعبين هم الأستاذ الدولي الكبير الهندي نارا يانان والأستاذ الدولي الكبير الإيراني أمين طبطبائي، والأستاذ الدولي الكبير الجورجي ميخائيل ميكاشفيلي فيما يأتي بالمركز الثاني 5 لاعبين برصيد ثلاث نقاط هم الأستاذ الدولي الكبير اليوناني ديميتريوس ماستروفاسيلس والأستاذ الدولي الكبير الكازاخستاني رينات جومابييف الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني بافل اليانوف، والهنديان الأستاذان الدوليان الكبيران أباجيت جوبتا ومواطنه الأستاذ الدولي الكبير آرجون ايريجاسي.

وأسفرت النتائج عن تعادل الأستاذ الدولي الكبير الهندي نارا يانان والأستاذ الدولي الكبير الايراني أمين طبطبائي على الطاولة وفاز الأستاذ الدولي الكبير الجورجي ميخائيل ميكاشفيلي على الأستاذ الدولي الكبير الفرنسي جوليس موزارد، وعلى الطاولة الرابعة اقتسم الأستاذ الدولي الكبير الهندي أباجيت جوبتا مع مواطنه الأستاذ الدولي الكبير آرجون ايريجاسي نقطة المباراة وتكرر التعادل على الطاولة الخامسة الأستاذ الدولي الكبير الأوزبكي نادربيك يعقوبييف مع بطل العالم للشباب الأستاذ الدولي الكبير الإيراني برهام مقصودلو.

وفاز الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني بافل اليانوف على الباراجواياني دالجادو راميريس واستمر المخضرم الأذربيجاني نايديتش أركاديتش بتقديم سلسلة عروضه القوية بفوزه على منافسه الأستاذ الدولي الكبير الهندي رونك سادواني، فيما تعادل الأستاذ الدولي الكبير الجزائري بلال بلحسين مع الروسي الأستاذ الدولي الكبير دافيد بارافيانز وتعادلت الأستاذة الدولية الكبيرة البولندية جولانتا زواجكا مع الأستاذ الدولي الكبير الهندي سيثو رامان وحقق الأستاذ الدولي عمران الحوسني لاعب منتخبنا الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج والثقافة نتيجة ملفتة بفوزه على الأستاذ الدولي الكبير الكولومبي كريستيان كاميلو، فيما انتهى اللقاء العربي الخالص بين الأستاذ الاتحادي السوري صهيب العكلة والمغربي الأستاذ الدولي مخلص العدناني بالتعادل.

كان حسين خلفان الشامسي الأمين العام للاتحاد العربي للشطرنج قد دشن الجولة الرابعة بحضور الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي ورئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج وحسان توردالييف نائب رئيس اتحاد أوزبكستان للشطرنج ورجائي السوسي المدير التنفيذي للنادي وعدد من متابعي الشطرنج في الدولة. وأثنى الشامسي على الجهود الكبيرة المبذولة من فريق العمل القائم على تنظيم البطولة، مؤكدا أن هذا الأمر ليس بغريب على نادٍ بحجم نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الذي يعكس لنا دائماً صورة رائدة على مستوى تنظيم كبرى الفعاليات والأحداث العالمية الشطرنجية، مشيراً إلى أن هذا النجاح يتجلى في الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة والرعاية الكريمة للأسرة الرياضية في الدولة وفي كل المجالات دعما لأبناء الإمارات من أجل تحقيق التميز، وتطوير البنى التحتية وتنظيم واستضافة كبريات البطولات والدورات الرياضية.