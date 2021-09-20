تأجيل «خليجي 25» إلى يناير 2023

الدوحة (أ ف ب)

تقرر تأجيل بطولة الخليج لكرة القدم التي كانت مقررة في مدينة البصرة العراقية في ديسمبر المقبل، إلى يناير 2023، نظراً لازدحام روزنامة المنتخبات الخليجية ومشاركاتها في العديد من المنافسات القارية والدولية، بحسب ما أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم.

وشارك الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة في الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي أمس، عبر «الاتصال المرئي».

جاء التأجيل، نظراً لازدحام روزنامة المنتخبات الخليجية ومشاركاتها في العديد من المنافسات القارية والدولية»، على أن يكون العراق جاهزاً لاحتضان خليجي 25 قبل 6 أشهر، وفقاً للوائح والمعايير المعتمدة من قبل اتحاد كأس الخليج العربي، كما تمت الموافقة على فتح باب الترشيح لاستضافة «خليجي 26» والتي من المقرر إقامتها في ديسمبر 2023 ويناير 2024.

وكان القرار متوقعاً في ظل نواقص في ملف جاهزية مدينة البصرة لاستضافة البطولة، إلى جانب ضغط كبير تعاني منه أجندة الاتحادات الخليجية، محلياً وقارياً ودولياً، علماً بأن الاتحاد أعلن في وقت سابق هذه السنة أن الكويت ستكون الدولة البديلة في الاستضافة.

وكانت لجنة التفتيش التي شكّلها الاتحاد الخليجي برئاسة اليمني حميد الشيباني، قد قامت بعدة زيارات تفقدية ميدانية لمنشآت مدينة البصرة من ملاعب وفنادق، ورفعت تقارير ناقشها المكتب التنفيذي للاتحاد برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد الخليجي.

وضغطت بعض الاتحادات الخليجية باتجاه التأجيل إلى ما بعد نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر، خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2022.

وتشهد الأجندة الكروية للمنتخبات الخليجية ازدحاماً كبيراً خلال الأشهر المقبلة، حيث تشارك ستة من المنتخبات الثمانية المشاركة في كأس الخليج في نهائيات كأس العرب التي ستقام في قطر، خلال الفترة ما بين 31 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين، وهي قطر، العراق، السعودية، الإمارات، البحرين، وعُمان.

وتشارك منتخبات السعودية والعراق وعُمان والإمارات في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، في حين ستعرف الأندية الخليجية مشاركات قارية بدوري أبطال آسيا وفي الدوريات المحلية المضغوطة.

يذكر أن العراق لا يزال يواجه حظراً لإقامة المباريات على أرضه جراء الأوضاع الأمنية منذ العام 2019.

ويفرض فيفا حظراً على إقامة المباريات الدولية على الملاعب العراقية، ومنها استاد البصرة الدولي الذي من المقرر أن يستضيف مباريات المنتخب العراقي في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022، منذ نهاية العام 2019 بسبب الأوضاع الأمنية والتظاهرات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد.