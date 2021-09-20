معسكر داخلي لفتيات كرة الطاولة بعد عام من التوقف

دبي (الاتحاد)

نظم اتحاد الطاولة معسكراً داخلياً للفتيات، خلال عطلة نهاية الأسبوع الدراسية على فترتين، الأولى من 9 إلى 11 سبتمبر، والثانية من 16 إلى 18 سبتمبر، وذلك بصالة نادي الشارقة لرياضة المرأة.

ضم المعسكر لاعبات من ناديي العروبة والشارقة لرياضة المرأة، تحت إشراف مدربة الاتحاد للسيدات، حيث أقيمت التدريبات على فترتين يومياً، واشتملت على تدريبات بدنية وأخرى على المهارات الأساسية وخطط المباريات، كما أقيمت بعض المباريات الودية بين اللاعبات، وفي اليوم الختامي أقيمت بعض المباريات مع اللاعبات المقيمات من أندية الجاليات المختلفة. وأوضحت المهندسة مجد البلوشي عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة تطوير كرة الطاولة النسائية بأن المعسكر يعتبر أول تجمع للفتيات من فترة طويلة، حيث توقف النشاط للفتيات لمدة أكثر من عام كامل، مشيرة إلى أن الاتحاد يسعى قدر المستطاع إلى استعادة المستوى الفني والبدني للفتيات، بالتعاون مع أنديتهم.