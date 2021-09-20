سباق مثير بين «الفرسان» و«العنابي» على صدارة «دوري 21»

معتصم عبدالله (دبي)

تواصل «السباق المثير» بين شباب الأهلي ومنافسه الوحدة على صدارة «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، بنهاية الجولة الرابعة التي شهدت تفوق «الفرسان» على مضيفه الشارقة بثلاثية نظيفة، وتخطى الوحدة عقبة ضيفه الوصل 2-0، ليواصل الثنائي سباق «العلامة الكاملة» برصيد 12 نقطة لكل فريق في انتظار المواجهة المرتقبة بين الفريقين مساء الجمعة المقبل على استاد مكتوم بن راشد في مباريات قمة الجولة الخامسة.

ونجح «الفرسان» في إلحاق الخسارة الأولى بمضيفه إلى ثلاثية عيد خميس «43»، حمدان حميد «47»، والبرازيلي جوليرمي داسيلفا في الدقيقة 78، ليعزز الأخير صدارته قائمة الهدافين برصيد 6 أهداف بالتزامن مع صدارة فريقه للدوري برصيد 12 نقطة.

في المقابل، يدين الوحدة بفوزه المثير على الوصل بهدفين للثنائي «المغربي المقيم» نادر اللكماني وريان بنسي في ظهورهما الرسمي الأول مع «العنابي»، بعدما وضع الأول فريقه في المقدمة بافتتاحه التسجيل في الدقيقة 43، قبل أن يضيف مواطنه ريان الهدف الثاني في الدقيقة 84 بعد نحو دقائق معدودة على مشاركته كبديل في الحصة الثانية.

وبعيداً عن صراع المنافسة الثنائية على الصدارة، قاد الثنائي محمد عوض وعيسى خلفان فريقهما العين للتفوق على مضيفه اتحاد كلباء 3-1 بعدما سجل عيسى ثنائية في الدقيقتين 14 و73 وهدف لعوض في الدقيقة 36، ليرفع العين رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث في الوقت الذي احتل فيه الثنائي عيسى خلفان والسوداني المقيم محمد عوض وصافة قائمة الهدافين برصيد 5 أهداف لكل لاعب.

وتقدم النصر للمركز الرابع بتغلبه على مضيفه خورفكان بهدف «البديل» علي عبدالعزيز في الدقيقة 69، وشهدت بقية مباريات الجولة تغلب الظفرة على مضيفه بني ياس 4-1، والعروبة أمام ضيفه عجمان 2-1، والجزيرة على الإمارات 4-2.