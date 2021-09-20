10 نجوم في صدارة إحصائيات «دوري أدنوك»

معتصم عبدالله (دبي)

تصدر 10 من نجوم فرق «دوري أدنوك للمحترفين» مشهد الإحصائيات والأرقام بنهاية الجولة الرابعة التي أسدل عليها الستار السبت الماضي، في انتظار تواصل عجلة المنافسة بإقامة الجولة الخامسة، والتي تنطلق الخميس المقبل بإقامة مباريات العين والعروبة، اتحاد كلباء والوصل، الوحدة وشباب الأهلي، على أن تستكمل الجمعة بمباريات خورفكان مع الظفرة، بني ياس مع عجمان، الإمارات مع النصر، والشارقة مع الجزيرة.

وشهدت الجولات الأربع الماضية إقامة 28 مباراة، سجل خلالها 71 هدفاً بمعدل تهديف 2.45 في المباراة، وتصدر مشهد الأرقام التوجولي لابا كودجو مهاجم العين في واجهة قائمة هدافي الدوري برصيد 6 أهداف وبفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه بن مالانجو مهاجم الشارقة، وجواو بيدرو هداف الوحدة.

وبرز في صناعة الأهداف الثلاثي لياندرو «عجمان»، لوان بيريرا «الشارقة»، بجانب ضياء سبع لاعب وسط النصر برصيد 3 فرص ترجمت لأهداف في الجولات الأربع الماضية، في المقابل فرض عبدالله سلطان لاعب الظفرة اسمه كأكثر الحراس نجاحاً في التصديات برصيد 22 تصدياً ناجحاً، ولفت البحريني علي مدن لاعب العروبة الأنظار بكونه اللاعب الأكثر نجاحاً في المراوغات برصيد 18 مراوغة ناجحة.

وبرز ماجد راشد لاعب وسط الشارقة كأفضل اللاعبين نجاحاً في «افتكاك الكرات» برصيد 10، فيما حاز الجنوب أفريقي تولاني سيريرو لاعب وسط الجزيرة على «اللاعب الأكثر لمساً للكرة برصيد 452 مرة»، علاوة على كونه اللاعب صاحب الرصيد الأعلى في التمريرات الصحيحة برصيد 393 تمريرة.

وتصدر محمد برغش لاعب الوحدة واجهة «العرضيات»، كأكثر لاعبي «دوري أدنوك للمحترفين» إرسالاً للكرات العرضية برصيد 20 عرضية، وبرز في المقابل زميله جواو بيدرو في «الأهداف الرأسية» برصيد هدفين من كرات رأسية.

وخلافاً للأرقام الإيجابية، ظهر اسم النيجيري كينجسلي ايدوو لاعب العروبة كأكثر اللاعبين ارتكاباً للأخطاء برصيد 15 مخالفة، ونال زميله في ذات الفريق رضا عباس 3 بطاقات صفراء كأعلى رصيد من الإنذارات في الدوري بنهاية الجولة الرابعة.