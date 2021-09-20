دياجو.. «بصمة النواخدة السابعة»

الفجيرة (الاتحاد)

واصل فريق دبا الفجيرة عروضه القوية للجولة الثانية على التوالي في تمهيدي الكأس، بعد انتصاره الكبير على جلف أف سي برباعية نظيفة في ختام الجولة، بعد تسجيل سباعية في مرمى الجزيرة الحمراء في الجولة الأولى ليسجل النواخذة 11 هدفاً في مباراتين.

وحاز البرازيلي دياجو سيلفا مهاجم «النواخذة» على نجومية الجولة بتسجيله «هاتريك» في مرمى جلف أف سي، وسبق له أن سجل «سوبر هاتريك» بالجولة الأولى ليعتلي صدارة الهدافين بسبعة أهداف دون منافس، حيث يحتل المركز الثاني بقائمة الهدافين العماني محمد المربوعي برصيد 3 أهداف فقط.

وشهدت الجولة الثانية من التصفيات تسجيل 20 هدفاً في المباريات السبع، بمعدل أقل من الجولة الأولى التي شهدت تسجيل 27 هدفاً. وحفلت الجولة بعدد كبير من البطاقات الصفراء، وشهدت حالتي طرد للمرة الأولى، حيث لم تكن هناك أي حالة طرد.