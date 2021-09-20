منتخب الفتيات بطل «آسيوية الرجبي»

دبي (الاتحاد)

حقق منتخب الإمارات للفتيات تحت 18 سنة كأس البطولة الآسيوية تحت 18 سنة لسباعيات الرجبي التي أقيمت بمدينة طشقند الأوزبكية بمشاركة 5 دول هي الهند وأوزبكستان وكازاخستان والإمارات وقيرغستان، وهي أول بطولة آسيوية بعد توقف استمر لمدة عام و9 أشهر.

وحرص الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وسعيد مطر الصيري القمزي سفير الدولة بأوزبكستان على التواجد بملعب البطولة وقام بتشجيع المنتخب الوطني طول فترة البطولة، ترأس البعثة محمد سلطان الزعابي أمين عام اتحاد الرجبي، وضمت فوزية فريدون عضو مجلس الإدارة وابولو برليني المدير الفني وحازم حسن إدارياً إضافة إلى الجهازين الفني والإداري ولاعبات المنتخب.

وفاز منتخبنا في اليوم الأول على قرغيزستان بنتيجة كبيرة 55 -0 وخسر في المباراة الثانية من صاحب الأرض منتخب أوزبكستان بنتيجة 5-7 وفي المباراة الثالثة فاز على كازاخستان بنتيجة 12 إلى 10 في اللحظات الأخيرة وتغلب على الهند بنتيجة 29 إلى 12 والتقى أوزبكستان في نصف النهائي وتفوق عليه بنتيجة 19-10 وفى المباراة النهاية فاز على الهند بنتيجة 21-17، ليتوج بكأس البطولة الآسيوية للفتيات تحت 18 سنة.

وهنأ قيس عبدالله الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم بحصول المنتخب على اللقب، متمنياً المزيد من تحقيق الإنجازات.

وأعرب الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد عن سعادته بفوز منتخب الإمارات المستحق بكأس البطولة الآسيوية لسباعيات الرجبي وقال: «لقد أظهرت الفتيات إمكانات كبيرة ومستقبل الرجبي الإماراتي سيكون أفضل في السنوات المقبلة».