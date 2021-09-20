وزارة الرياضة المصرية تحسم الجدل حول الانتخابات

القاهرة (د ب أ)

أكدت وزارة الشباب والرياضة المصرية، إجراء انتخابات جميع الاتحادات المحلية والهيئات الرياضية في موعدها المحدد، وعدم وجود أي نية لتأجيلها.

وذكرت وزارة الرياضة المصرية، في بيان رسمي، اليوم الاثنين، أنها تعكف في الوقت الراهن على إجراء مجموعة من التعديلات في اللوائح بشأن انعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية لإجراء انتخابات مجالس إداراتها، وذلك بما لا يخل بالتوقيتات المحددة لإجراء انتخابات الهيئات الرياضية، والمحددة بقانون الهيئات الرياضية رقم 71 سنة 2017.

وأضافت: من المقرر أن تضمن تلك التعديلات إقامة الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية في توقيتاتها المحددة قانوناً ووفق اللوائح المنظمة، وسيتم الإعلان عن تلك التعديلات فور الانتهاء منها خلال الفترة الحالية استعداداً للعملية الانتخابية لمجالس الإدارة للاتحادات، والهيئات الرياضية كافة.

وتابعت: تؤكد وزارة الشباب والرياضة أن انتخابات جميع الهيئات الرياضية سوف تجري في مواعيدها القانونية ولا نية إطلاقاً لأي تأجيل أو إرجاء للعملية الانتخابية في أي من الهيئات الرياضية.

وأوضحت: يأتي ذلك في ضوء متابعة وإشراف اللجنة العليا للانتخابات على التفصيلات والمتطلبات كافة الخاصة بإجراءات انعقاد الجمعيات العمومية بالهيئات الرياضية، والتأكد من سلامة تلك الإجراءات وتذليل وتسهيل العقبات كافة، وتطبيق أحكام القانون إعلاءً لمبدأ النزاهة والشفافية وتحقيقاً للصالح العام.

واختتمت وزارة الشباب والرياضة المصرية بيانها قائلة: كانت اللجنة العليا للإشراف على الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية وحوكمة الإجراءات والمنازعات قد أعلنت في وقت سابق الانتهاء من ضبط تصنيف أعضاء الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، تمهيداً لبدء إجراءات العملية الانتخابية في مختلف الهيئات الرياضية.