فاتسكه: بقاء هالاند في دورتموند ليس مستحيلاً

أنور إبراهيم (القاهرة)

اعترف هانز يواكيم فاتسكه المدير العام الرياضي لنادي بروسيا دورتموند الألماني بأنه من الصعب جداً الاحتفاظ بالمهاجم النرويجي الهداف إيرلينج هالاند (21 سنة) في الموسم القادم، ولكنه أقر في الوقت نفسه بأن أستمراره مع الفريق ليس مستحيلاً.

ويعتبر هالاند من أكثر اللاعبين المطلوبين في سوق الانتقالات، حيث يضعه عدد غير قليل من الأندية الأوروبية الكبيرة في قائمة أولوياتهم عند فتح أبواب «الميركاتو».

ورغم ذلك لم يفقد دورتموند الأمل في الاحتفاظ بلاعبه لأطول فترة ممكنة، رغم اهتمام ريال مدريد ومانشستر يونايتد وبرشلونة، وغيرهم بضم هذا اللاعب في أقرب فرصة.

وقال يواكيم فاتسكه في حديث لصحيفة «فيلت أم سونتاج»: من المؤكد أن الاحتفاظ بهالاند سيكون صعباً للغاية، ولكننا سنبذل أقصى جهدنا من أجل أن يبقى أفضل لاعبينا مخلصاً لنا في المستقبل.

وأضاف قائلاً: أما إذا حدث واضطررنا إلى بيعه، فإننا لدينا الثقة في إمكانية إيجاد البديل، ولنا في هذا المجال قصص كثيرة، فلقد رحل من قبل البولندي روبرت ليفاندوفسكي واستمرالفريق، ورحل أيضاً الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، واحتفظ الفريق بتماسكه وقوته، ورحل أخيراً الإنجليزي جادون سانشو إلى مانشستر يونايتد، ومازالت الأمور تسير سيراً حسناً، وتاريخنا جيد في العثور على المهاجمين الجيدين، ومن الممكن أن نجد شاباً موهوباً وهدافاً مثل هالاند، إذا ما اضطررنا لبيع هذا الأخير.

وانتظاراً لحدوث ذلك، ينوي نادي بروسيا دورتموند الاستفادة من وجود هالاند إلى أقصى درجة، أما إذا كان يرغب حقاً في الاحتفاظ به لأطول فترة، فعليه أن يواصل منافسة بايرن ميونيخ على بطولة الدوري الألماني «البوندسليجا»، وأن يصل إلى أبعد مدى في المنافسة على لقب دوري الأبطال.

جدير بالذكر أن عقد هالاند مع دورتموند ينتهي في 2024، وكان قد انتقل إلى الفريق الألماني قادماً من فريق ريد بول سالزبورج النمساوي في يناير2020، بموجب عقد مدته أربع سنوات وقيمته 20 مليون يورو، ويتضمن شرطاً جزائياً قيمته 75 مليون يورو فقط.