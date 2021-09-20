الإصابات تطارد سيتي!

لندن (د ب أ)

تواصل لعنة الإصابات مطاردة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، وذلك قبل أسبوع من مواجهات مهمة للفريق، بعد أنباء أشارت إلى حاجة لاعب الوسط الألماني إيلكاي جوندوجان للعلاج.

وذكرت وكالة (بي أيه ميديا) البريطانية أن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق، أشار إلى حاجة اللاعب للعلاج عقب مباراة الفريق أمام ساوثهامبتون يوم السبت الماضي، والتي انتهت بالتعادل السلبي. وافتقد جوارديولا بالفعل خدمات كل من جون ستونز وإيميريك لابورت ورودري وأليكساندر زينشينكو، وذلك في مواجهة ساوثهامبتون.

ويدخل سيتي في سلسلة من المواجهات القوية في الفترة المقبلة، حيث سيواجه تشيلسي يوم 25 سبتمبر الجاري في بطولة الدوري، ثم باريس سان جيرمان الفرنسي يوم 28 من الشهر ذاته في دوري أبطال أوروبا، ثم يعود لبطولة الدوري حيث يلعب مع ليفربول يوم الثالث من أكتوبر، وذلك في غضون تسعة أيام فقط، لكنه سيستضيف فريق وايكومب في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة غداً الثلاثاء.

وأكد جوارديولا وجود قائمة طويلة من المصابين في الفريق، للدرجة التي سيضطر معها للعب ببعض اللاعبين الشبان، وذلك حينما يبدأ حملة الدفاع عن لقبه أمام فريق الدرجة الثالثة.

وأوضح: ليس لدي بديل آخر، سنلعب بمجموعة من اللاعبين الشباب مع بعض لاعبي الفريق الأول، لكن هناك بعض اللاعبين الذين يجب أن ينالوا قسطاً من الراحة استعداداً للمباريات الثلاث المقبلة.

وتابع جوارديولا: القليل من لاعبي الأكاديمية سيلعبون في المباراة لأن جون ستونز وإيميريك لابورت وزينشنكو ورودري وأعتقد جوندوجان كذلك، مصابون. وقال المدرب الإسباني: سنرى لأنه ليس لدينا أربعة أو خمسة أيام للتحضير واختيار التشكيل الجيد، لكنها فرصة للاعبي الأكاديمية، هذا سبب وجودهم هنا.