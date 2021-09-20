40 لاعباً في سباق المليون لـ «تحدي دبي للكروس فت»

دبي (الاتحاد)

أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم «بطولة دبي الدولية لرياضة «الكروس فت» خلال الفترة 16-18 ديسمبر المقبل على استاد سوق دبي الحرة للتنس بمنطقة القرهود، بمشاركة 40 من أبطال وأفضل لاعبي ولاعبات الكروس فت في العالم.

ويأتي تنظيم البطولة في ضوء التطور الكبير الذي يشهده قطاع الرياضة في دبي وما يميزه من إقامة واستضافة العديد من البطولات العالمية الكبرى، ضمن مختلف الرياضات مع استقطاب أهم وأبرز نجومها من شتى أنحاء العالم، في ضوء الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي في دبي على المستويين الرسمي والجماهيري، والزيادة المستمرة في أعداد ممارسي الرياضات المختلفة في دبي بفضل ما تنظمه من بطولات ومبادرات وبرامج مشجعة على تبني الرياضة كأسلوب حياة.

وستكون المشاركة في بطولة الكروس فت محددة بالدعوة المباشرة بمشاركة 20 من السيدات و20 من الرجال من أفضل الرياضيين في هذه اللعبة من مختلف دول العالم، وسيتنافسون على جوائز البطولة التي يتجاوز مجموعها المليون درهم، وسيتم بث منافساتها على الهواء مباشرة عبر قناة دبي الرياضية والموقع الإلكتروني الرسمي للبطولة وعلى القناة الخاصة بها على موقع يوتيوب.

ومن بين الرياضيين الذين سيتم دعوتهم للمشاركة في البطولة الأيسلندية آني ثوريسدوتير بطلة العالم لعامي 2011 و2012 ووصيفة البطلة للأعوام 2010 و2014 و2019 و2020، كما ستكون البريطانية سامانثا بريجز من بين الرياضيين المدعوين للمشاركة في البطولة، والتي فازت ببطولة العالم عام 2013.

ويقدم مجلس دبي الرياضي الدعم الكامل لبطولة دبي الدولية للكروس فت التي تشهد كل عام نجاحًا كبيرًا ومشاركة واسعة من الأبطال من مختلف دول العالم، وتعد واحدة من أكبر البطولات الدولية من حيث قيمة جوائزها، وعدد المتابعين لها، فقد بلغ عدد المشاهدات للنسخة الأخيرة من البطولة على شبكة الإنترنت أكثر من مليون مشاهدة، كما تم إعداد فيلم وثائقي عن البطولة بثته قنوات نيتفليكس وأمازون، إضافة إلى شبكة الترفيه الخاصة بطيران الإمارات.

ويحرص مجلس دبي الرياضي على دعم الفعاليات الرياضية الدولية التي تعكس الصورة الحضارية للإمارة وتليق باسم دبي ومكانتها على الخارطة الرياضية العالمية، وبما يساهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني.

وقال سعود الشامسي مدير البطولة: تعد بطولة دبي الدولية لـ «الكروس فت» من أبرز الفعاليات الرياضية الدولية لما تتميز به قوة المنافسات ومستوى الرياضيين المشاركين فيها، وستكون البطولة هذا العام مختلفة عن النسخ السابقة حيث تم تقليل عدد المشاركين ليقتصر فقط على 40 مشاركا ومشاركة، وستزيد هذه الخطوة من قوة المنافسة التي ستقتصر على أقوى الرياضيين على مستوى العالم، كما سيتم تقليل مساحة حلقة المنافسة مع زيادة درجة صعوبة الألعاب بما يواكب مكانة البطولة التي تحولت من المحلية إلى العالمية، ونهدف من تنظيمها إلى زيادة أعداد الممارسين لرياضة الكروس فت في الدولة لما لها من فائدة كبيرة في تعزيز صحة ولياقة أفراد المجتمع، وإبراز دبي كوجهة عالمية لتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية.

يُشار إلى أن رياضة الكروس فت تعتبر من الرياضات الحديثة والتي يعود تاريخها إلى نهاية عقد التسعينيات من القرن الماضي، وهي تُصنف من بين التمارين الوظيفية، والتي يقصد منها ممارسة مجموعات من التمرينات المركبة التي تحكي حركة الإنسان في حياته اليومية، بما لذلك من أثر في زيادة مستوى اللياقة البدنية والمرونة ومستويات النشاط لدى ممارسيها، وهي تشمل مجموعة متنوعة من التمارين التي تجمع بين حمل الأثقال والتمارين السريعة واللياقة وقوة التحمل، وهي رياضة آخذة في الانتشار حول العالم لما لها من تأثيرات صحية إيجابية عديدة.