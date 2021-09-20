الشارقة والبطائح في المجموعتين الثانية والرابعة بـ«عربية السلة»

علي معالي (دبي)

أوقعت قرعة بطولة الأندية العربية لكرة السلة للرجال فريقا الشارقة والبطائح في المجموعتين الثانية والرابعة بالنسخة 33 التي تستضيفها مدينة الإسكندرية، خلال الفترة من 29 من الشهر الجاري حتى الـ9 من الشهر المقبل بمشاركة 18 فريقاً. تضم مجموعة الشارقة كل من اليرموك من الكويت، الوكرة «قطر»، اليونان «السودان»، الزهراء «تونس»، في حين تضم مجموعة البطائح كل من بيروت «لبنان»، البطائح «الامارات»، الكويت الكويتي، الغرافة «قطر»، المنامة «البحرين».

وجرت مراسم القرعة اليوم وأسفرت عن وقوع الاتحاد السكندري (حامل اللقب) ضمن المجموعة الأولي مع بليدة «الجزائر» الميناء «اليمن»، اتحاد الفتح «المغرب»، والمجموعة الثالثة ضمت أندية الأهلي «مصر»، وداد بوفاريك «الجزائر»، حضرموت «اليمن»، الفتح «السعودية».

تبدأ البطولة، بإقامة مباريات الأدوار التأهيلية التي تجمع 18 فريقاً، وتقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية بصالة برج العرب، بينما تقام مباريات المجموعة الثالثة والرابعة على صالة الاتحاد السكندرى، وتفتتح هذه النسخة بلقاء الاتحاد السكندري مع الميناء اليمني. وتشهد النسخة الحالية رقماً قياسياً في المشاركة هو الأعلى في تاريخ المسابقة، حيث يشارك 18 فريقاً تم توزيعها على 4 مجموعات بواقع 4 في مجموعتين و5 في المجموعتين المتبقيتين بحيث تقام مباريات الدور التمهيدي بطريقة الدوري من دور واحد ثم يتأهل فريقان من كل مجموعة لدور الثمانية الذي ستقام مبارياته اعتباراً من 6 أكتوبر في برج العرب بلقاء الأول مع الثاني من كل مجموعة، على أن يكون 5 أكتوبر هو يوم الراحة الوحيد.