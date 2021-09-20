«فيفا» يناقش الاتحادات الوطنية في مستقبل المونديال

برلين (د ب أ)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم أنه سيعقد اجتماعاً مع الاتحادات الوطنية الأعضاء، للمناقشة بشأن الفكرة المثيرة للجدل الخاصة بإقامة بطولة كأس العالم كل عامين.

وأوضح «الفيفا» أن الاجتماع مع الاتحادات سيعقد عبر الإنترنت في 30 سبتمبر الجاري خلال فترة إقامة المباريات الدولية.

وأثار اقتراح الفيفا بإقامة بطولة كأس العالم كل عامين بدلاً من إقامتها كل أربعة أعوام، انتقادات من أوروبا، حيث هدد ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا» بالمقاطعة كما أبدى الاتحاد الألماني حالة استياء.

وفي خطاب إلى سيفرين، أبدى تحالف الاتحادات الأوروبية لمدربي كرة القدم (إيه. إي. إف. سي. إيه) معارضته لتلك المقترحات أيضاً.

وذكر التحالف في الخطاب، أن جياني إنفانتينو رئيس الفيفا يضغط لتنفيذ الفكرة لأسباب اقتصادية بحتة، وأنها تشكل حلقة جديدة في سلسلة من المقترحات غير المناسبة من جانب الفيفا.

كذلك أبدت سارينا ويجمان المدربة الجديدة للمنتخب الإنجليزي للسيدات، معارضتها لإقامة كأس العالم كل عامين.