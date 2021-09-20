توخيل يشرح معاناة ميندي!

لندن (د ب أ)

كشف توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم عن أن الحارس إدوارد ميندي لم يشعر بالراحة للعب مباراة توتنهام، التي فاز بها فريقه 3-0 أمس الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي. أيه. ميديا» اليوم الاثنين أن الحارس السنغالي الدولي غاب عن مباراة ديربي لندن بسبب كدمة تعرض لها في مباراة الفريق منتصف الأسبوع أمام زينيت سان بطرسبرج، وشارك بدلاً منه كيبا أرزيابالاجا، الذي حافظ على نظافة شباكه.

وكان استبعاد ميندي من المباراة مفاجأة، ولكن توخيل قال إنه لم يكن بحالة جيدة لخوض المباراة التي حسمها الفريق في الشوط الثاني بثلاثة أهداف سجلها تياجو سيلفا ونجولو كانتي وأنتونيو روديجر.

وقال المدرب الألماني: حاولنا طوال الأسبوع ويوم السبت في التدريبات كان الأمر لا بأس به.

وأضاف: جاءت الإصابة في الدقيقة الأخيرة أمام زينيت في دوري أبطال أوروبا، إنها مؤلمة للغاية، ولم يكن يشعر بالراحة بنسبة مئة بالمئة عندما يقوم بفرد جسمه بشكل كامل أو عندما يهبط على موضع الإصابة، لم يشعر براحة للقتال في الضربات الثابتة أو في الركلات الركنية.

وأكد: لذلك قررنا الدفع بكيبا وأن يتواجد إدوارد معنا ليكون داعماً ولكي يكون لديه طاقة جيدة. وأردف: سعيد لأن كيبا لعب دوراً حاسماً، وحافظ على نظافة شباكه، هذا ما يستحقه وأنا سعيد بأنه استطاع فعل هذا.

وغاب أيضا كريستيان بوليسيتش عن المباراة أمام توتنهام وعلى الأرجح لن يكون جاهزاً للعب مباراة كأس الرابطة أمام أستون فيلا بعد غدٍ الأربعاء.

وأضاف توخيل: ربما يكون موعد المباراة أمام أستون فيلا قريبا للغاية، أتمنى أن أكون على خطأ، هذا انطباعي عنه، طالما أنه لم يدخل التدريبات حتى الآن.

وقال: ربما يتحسن بشكل جيد، ربما تكون مشاركته ممكنة، سيكون من الرائع للغاية أن يشارك معنا في المباراة، ولكن هناك شكوكاً.

