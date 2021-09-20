الحمادي يدعم «النسور» في مواجهة «الفارس»

فيصل النقبي (خورفكان)

اطمأن الجهاز الفني لفريق خورفكان على الجاهزية البدنية لإسماعيل الحمادي نجم الفريق، الذي غاب عن الجولتين الماضيتين بسبب الإصابة، حيث انخرط اللاعب مع زملائه اللاعبين بالتدريبات الجماعية.

وأصبح اللاعب جاهزاً بصورة كبيرة للمشاركة أمام الظفرة بالجولة القادمة من الدوري.

يذكر أن الحمادي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية قبل لقاء الوحدة لتحرمه من اللقاء، وكذلك لم يكن جاهزاً للمشاركة في لقاء النصر الماضي.

وسجل الحمادي هدفاً لخورفكان هذا الموسم في مرمى العين في الجولة الأولى، ويعتبر أحد أعمدة الفريق.