راشد بن حميد يُشارك في «عمومية» كأس الخليج العربي

دبي (الاتحاد)

شارك الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة في اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، الذي عُقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد، وبمشاركة رؤساء الاتحادات الخليجية الأعضاء.

وتقرر خلال الاجتماع الاستثنائي تأجيل بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 25» إلى شهر يناير 2023 في مدينة البصرة العراقية.

شارك في الاجتماع حميد أحمد الطاير عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة التنفيذية باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة.